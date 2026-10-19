El presidente Javier Milei viajará a España por tercera vez en 2026, en una visita que combinará actividades académicas con gestos de respaldo a la ultraderecha española. Su llegada a Madrid se produce en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre, que definirán la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Aunque la agenda oficial no incluye una reunión confirmada con Santiago Abascal, líder de Vox, allegados al Gobierno dieron por hecho un encuentro entre ambos. Milei buscará fortalecer a su aliado político, cuya fuerza podría integrar el próximo gobierno en alianza con el Partido Popular (PP).

¿Qué hará Milei en España?

El mandatario disertará el miércoles 21 de octubre en el Nueva Economía Fórum y participará de actividades en la Universidad Rey Juan Carlos, entre ellas un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austríaca.

También visitará la Fundación Disenso y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de regresar a la Argentina.

Por qué la visita podría favorecer a Pedro Sánchez

Analistas españoles advirtieron que la presencia de Milei podría tener un efecto contraproducente para Vox. Gabriela Ortega Jarrín, especialista en campañas electorales, sostuvo que las imágenes del Presidente con Abascal pueden movilizar al voto progresista ante el temor a un gobierno de extrema derecha.

En la misma línea, César Calderón, director de la consultora Red Lines, consideró que la llegada del mandatario argentino representa una oportunidad para Sánchez. Según su análisis, el presidente español puede utilizar el vínculo entre Milei y Abascal para advertir sobre las políticas que aplicarían si llegan al poder.

Analistas advierten que la foto de Milei con Abascal podría movilizar al voto progresista y terminar favoreciendo a Pedro Sánchez en las elecciones españolas. Fuente: PSOE EVA ERCOLANESE/PSOE

El enfrentamiento entre Milei y Sánchez

El presidente español ya cuestionó la alianza entre sus adversarios. En un mensaje publicado en X, advirtió que un eventual gobierno de PP y Vox podría poner en riesgo el Estado de bienestar. El vínculo entre Sánchez y Milei atraviesa una crisis desde 2024, cuando el argentino lanzó críticas contra la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, durante una visita a Madrid.

La relación entre Milei y Abascal, en tanto, comenzó antes de la llegada del libertario a la Casa Rosada. Vox lo invitó a participar de actos partidarios cuando todavía no era una figura política internacional. Desde entonces, ambos consolidaron una alianza que volvió a quedar en primer plano con este nuevo viaje.