Durante la última edición de la Asamblea del Consejo Federal del Turismo, que se celebró en el microcentro porteño, Daniel Scioli sorprendió al presentar su propia yerba mate “Pichichi”.

En medio de una broma con el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, el actual funcionario del Gobierno mostró el paquete de color naranja, que retoma la estética que caracterizó gran parte de su trayectoria en la función pública.

El funcionario aclaró que no se trata de un proyecto comercial. La yerba funciona como un presente que distribuye entre allegados y autoridades con las que mantiene encuentros oficiales. El producto fue elaborado por conocidos del secretario, quienes previamente habían diseñado una edición especial con los colores del Inter Miami y el dorsal de Lionel Messi.

El envase luce un destacado número 9 y el apodo “Pichichi”, referencias directas a su etapa como delantero en “Villa La Ñata”, el equipo de futsal donde solía jugar. La parte posterior del paquete incluye una frase que generó risas por su carga biográfica: “Se te fue la mano”.

Hasta el momento, solo tres personalidades recibieron la edición “Pichichi”. El primero fue Díaz Gilligan durante la asamblea porteña. El segundo, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. El tercero fue Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, quien la recibió de manos de Scioli en Dubái.

La entrega al funcionario emiratí se produjo antes de que el secretario argentino participara en la Asamblea General de ONU Turismo desarrollada en Arabia Saudita. El gesto forma parte de la estrategia de Scioli de combinar la diplomacia oficial con gestos más personales que faciliten el vínculo con autoridades extranjeras.

La iniciativa también refleja el estilo del exgobernador bonaerense, quien históricamente cultivó una imagen cercana al deporte y a símbolos populares.