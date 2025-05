Dólares del colchón: cómo sigue la "guerra fría" entre Economía y los alfiles de Kicillof

Milei vs. Kicillof

En el Gobierno dicen que las dudas de los gobernadores por los "dólares del colchón" encontraron respuestas. Aunque no especificaron quienes fueron los interlocutores de los mandatarios, el ministro de Economía -Luis Caputo- y el titular de ARCA -Juan Pazo- brindaron letra para los asistentes a la reunión virtual, cuya voz cantante fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El equipo económico separa el caso de la provincia de Buenos Aires del resto de las provincias .

El principal motivo de desacuerdo nació el lunes por la noche. El ministro de Economía y ARCA difundieron que las provincias y la Nación tenían que realizar un proceso de intercambio de información. Y que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias -que propone el plan oficial- sería el siguiente paso.

" Algunos gobernadores consideran que (el intercambio de información y el proceso de adhesión provincial a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo) es redundante y otros no ", explicó una participó de la reunión.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos junto al ministro de Economía, Luis Caputo y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

"Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen (de los dólares no declarados) perderán el acceso a la información de facturación de empresas y/o personas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($ 50 millones)", marcaron en el comunicado de ARCA del lunes. Esa frase provocó algunas inquietudes en las provincias.

"Los gobernadores que participaron mostraron buena predisposición y hubo preguntas, que fueron contestadas. Fue un ida y vuelta positivo", evaluaban ayer en el Gobierno.

Una de las dudas que aún quedan, y que no se definió en el encuentro, es cuándo se va a llevar a cabo la firma del convenio entre ARCA y las provincias. "Lo antes que se pueda", afirmaron fuentes oficiales del fisco nacional a El Cronista.

Disputa con PBA

La situación es distinta con la provincia de Buenos Aires. Allí se desató una suerte de "guerra fría" con comunicaciones no oficiales, intercambios telefónicos y chicanas.

La provincia gobernada por Axel Kicillof no fue invitada a la reunión virtual. "Ellos ya dijeron que no se iban a plegar al programa, no tiene sentido juntarse con ellos", afirmó una alta fuente de la Casa Rosada a El Cronista.

Esa actitud despertó críticas en la provincia de Buenos Aires. Cristian Girard -titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)- aseguró ayer a la mañana que, si lo convocaban, iban a evaluar el convenio y podían llegar a firmarlo.

Según pudo saber El Cronista, luego del encuentro, hubo intercambios telefónicos entre la segunda línea de la Jefatura de Gabinete y del fisco bonaerense. "¿Recalcularon? ¿De dónde sacaron los periodistas que querían seguir cobrando impuestos?", les dijeron desde la Rosada a sus interlocutores de La Plata.

Lo que está en juego

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la mayor circulación de los ahorros permitirá que la economía continúe en un sendero de crecimiento. La mejora de la actividad implicaría también un aumento de la recaudación. Este nuevo esquema no solo podría dar un impulso al IVA, sino que también el nuevo esquema de Ganancias, con el que el Gobierno aspira a traspasar a contribuyentes que están en el monotributo al simplificado de Ganancias.

Otro de los objetivos por detrás es el aumento del crédito. La remonetización aumentaría los fondos para que los bancos puedan dar créditos.