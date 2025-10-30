En una entrevista concedida al canal A24, el presidente Javier Milei defendió los cambios que propone en la legislación laboral y evitó hablar de “reforma” para calificar su proyecto como una “modernización”. El primer mandatario habló luego de la reunión que tuvo con gobernadores en Casa Rosada, en el marco de una suerte de relanzamiento de su gestión, tras el triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término, el 26 de octubre pasado.

Amparo Beraza y Daniela Romero

Durante el diálogo, Milei defendió su estilo de conducción y la lógica detrás de las decisiones que viene tomando en su gobierno. Rechazó que su armado político responda a presiones mediáticas o especulaciones de poder, y reivindicó la planificación como eje de su gestión.

«No estoy tratando de llenar casilleros ni de jugar a poner nombres para un título», sostuvo el mandatario, al ser consultado sobre posibles cambios en su gabinete. En esa línea, explicó que su prioridad es “evaluar una estructura para alcanzar los resultados”, y agregó: «Eso es bilardismo básico. Tengo que estudiar cuáles son los mejores actores para lograrlo. ¿Usted se imagina si yo me enganchara en la locura del periodismo de subir y sacar gente todo el tiempo, cuando lo que estoy haciendo es evaluar?».

Milei consideró además que la jornada de este 30 de octubre -fecha del aniversario del retorno de la democracia en 1983 y de su reunión con los gobernadores- tuvo un valor simbólico para el rumbo de su administración. «¿No le parece que hoy di un paso trascendente para empezar el orden espontáneo? Mire la casualidad: justo hoy, 30 de octubre, aniversario de la vuelta de la democracia, cuando Alfonsín ganó en 1983», expresó. Y ante la observación del entrevistador, sobre una posible reivindicación de una figura a la que ha criticado severamente, añadió: «¿Y qué tiene de malo? Es un dato fáctico. ¿Lo voy a negar porque estoy en otra vereda de pensamiento? No».

Durante la entrevista, Milei subrayó el reconocimiento internacional que, según dijo, viene recibiendo su gestión económica. «Tengo más de cien propuestas de universidades de primera línea para ir a explicar lo que hicimos y cómo lo hicimos", señaló. Mencionó además un artículo publicado por The Economist, que -según indicó- destacó los avances alcanzados. Lástima que no lo vio, porque ahí se explica el impacto internacional de nuestras políticas", comentó.

Consultado sobre el rumbo de la economía, el Presidente diferenció entre las urgencias coyunturales y los objetivos de largo plazo. “Hay una diferencia entre la coyuntura y el crecimiento. El crecimiento es un trabajo de largo plazo", explicó. “En la coyuntura teníamos todo un campo minado, bombas por todos lados. La lógica de la estabilización era mucho más apremiante, sobre todo por el tamaño de los desequilibrios que recibimos. Era fundamental resolver eso, aunque tuviera algunas desprolijidades en la forma", agregó.

Finalmente, Milei confirmó que mañana se reunirá con el expresidente Mauricio Macri y adelantó que el encuentro estará centrado en la agenda económica futura. «Hoy estuvimos discutiendo el primer paso para el largo plazo. Estamos poniendo las bases para el crecimiento», expresó.

Consultado sobre las declaraciones del expresidente, quien anticipó que tendrá un candidato propio en 2027, el jefe de Estado respondió: «¿Y cuál es el problema? Perfecto. Si él también quiere una Argentina mejor, ¿cuál es el problema?».

Respecto de la reunión prevista para mañana, Milei evitó adelantar detalles pero destacó la relación de respeto y cooperación que mantiene con el exmandatario. «Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad. Me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes», expresó. Y agregó: "Nunca me pidió nada. Me ha hecho sugerencias. Si él tiene la llave en el sentido de decir “esto puede mejorar”, mejor que pase".

En otro tramo económico de la entrevista, el Presidente abordó la cuestión de las tasas de interés y su impacto sobre la actividad. Rechazó la idea de que el Gobierno deba intervenir en su determinación. “¿Usted quiere que yo diga a dedo cuál es la tasa? Es un error garrafal querer determinar la tasa de interés del Banco Central. Olvídese”, afirmó, al remarcar que el mercado es el que debe fijar los precios.

“¿Qué quiere? ¿Que le ponga el precio al petróleo también?”, ironizó, antes de explicar su visión sobre los componentes de la tasa: “Tiene varios factores. Uno tiene que ver con las preferencias intertemporales, otro con el riesgo del país y otro con el riesgo empresarial. En la medida que se vaya normalizando la economía y los agentes de mercado internalicen que el equilibrio fiscal vino para quedarse, el riesgo país va a colapsar inexorablemente".

En ese sentido, precisó: “Argentina es uno de los cinco países del mundo con riesgo más alto. Ya estamos en seiscientos y pico. Yo quiero llevarlo a doscientos, por decirlo de alguna manera". Según el Presidente, esa mejora en la percepción internacional permitiría reducir las tasas de interés en unos cuatro puntos por sector.

También destacó que la evolución de las tasas en moneda local depende de la marcha de la inflación. “Si usted tiene 2% de inflación mensual, eso le da casi 30 anualizado. Entonces, pretender crecimiento económico con tasas negativas en términos reales no es viable”, advirtió.

Al ser consultado sobre la evolución reciente, respondió con optimismo: “¿Estamos bajando la tasa de inflación? Sí. ¿Estamos bajando el riesgo del país? Sí. Consecuentemente, las tasas de interés son cada vez más bajas”. Y confirmó: “Van a seguir bajando”.