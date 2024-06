El presidente Javier Milei aplicó su estrategia de pragmatismo extremo: cedió terreno en el tratamiento de privatizaciones, avanzó con el paquete fiscal, evitó una eventual judicialización del tratamiento legislativo y logró un acuerdo con la oposición dialoguista para que Diputados sancione de una vez la ley Bases y las reformas impositivas que se propone el Gobierno.

Seis meses después de asumir la presidencia Milei tendrá su primera "ley fundacional" de la Argentina que le permitirá avanzar con las reformas de fondo que quiere para la economía. La ecuación que hizo el gobierno fue simple y pragmática: resignó parte del paquete de privatizaciones de Aerolíneas, Correo y RTA que ya anunció que las impulsará más adelante con el objetivo concreto de aprobar la ley Bases y dar una señal de gobernabilidad a los inversores, desafiar a "la casta política" y dar confianza al mundo.

Señal hacia futuro

"A partir del jueves, con la promulgación de la ley, es el momento de ustedes, donde digan "invirtamos", "ahora hay condiciones". No sólo depende del Gobierno", dijo ayer el jefe de gabinete, Guillermo Francos en una conferencia ante empresarios del Club del Petróleo. El mensaje de unos de los artífices del acuerdo con la oposición escondió la señal de gobernabilidad que buscó dar Milei.

Guillermo Francos ayer ante empresarios del Club del Petroleo

No obstante, en la Casa Rosada siguen pensando que "hay una oposición obstruccionista y golpista" que no quiere que el país salga adelante. Milei se encargará de señalar públicamente a cada uno de los diputados que no voten a favor.

Bajo esta misma lógica, el Presidente cree que esa misma "casta política", junto con "empresarios prebendarios" y "lobistas inescrupulosos" son los que generaron en los últimos días una disparada del dólar blue, un freno en el consumo y las trabas que se vieron en el debate de la ley Bases. Ayer, en la reunión de Gabinete, Luis 'Toto' Caputo minimizó la disparada del dólar.

Acuerdo con gobernadores

En la estrategia por sumar votos para sancionar las leyes fundacionales de Milei, el gobierno avanzó en acuerdos con los gobernadores que implicarán el traspaso de obra pública nacional a las provincias junto con fondos frescos nacionales. Se trata de unas 850 obras que están paralizadas y que reclaman los gobernadores. El Presidente tuvo que ceder así al slogan libertario de que "no hay plata".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

A la vez, Milei tuvo que resignar, por ahora, la privatización de Aerolíneas, el Correo y RTA porque estas empresas fueron excluidas por el Senado y el hecho de incluirlas en Diputados implicaba un debate de interpretación del artículo 81 de la Constitución sobre la insistencia de leyes de una Cámara a otra que podía terminar en la judicialización del tema . Imperó el ánimo de la oposición del radicalismo y Hacemos que frenó la jugada de los kirchneristas.

No obstante, en la Casa Rosada aseguraron a El Cronista que Milei avanzará de todos modos en la privatización de las tres empresas que quedaron afuera con la presentación de un nuevo paquete de leyes . Será después de la firma del denominado Pacto de Mayo que se dará el 9 de julio en Tucumán.

En el Gobierno están convencidos de que Milei tiene aún amplio margen para seguir adelante con el plan de ajuste y las reformas en el Estado que está llevando adelante. El Presidente se apoya en los incipientes resultados de su gestión: una baja moderada de la inflación, el superávit fiscal, una mayor recaudación y las señales de interés en invertir en el país.

Realidad versus encuestas

También en la Casa Rosada enrostran a los gobernadores que pasan por allí las últimas encuestas que favorecen a Milei. El último sondeo de Management & Fit revela que después de seis meses de gestión la imagen positiva presidencial se mantiene casi intacta e incluso en leve aumento: pasó del 51,1% en diciembre al 52,3%. Los que ponderan con mayor optimismo a Milei son los trabajadores asalariados del sector privado y los estudiantes. No así los jubilados o los desempleados.

La imagen positiva del presidente se contrapone con una Argentina que no para dar muestras de recesión. El lunes el INDEC reveló una caída interanual del 5,1% PBI, un aumento al 7,7% del desempleo y expuso que el 31,8% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza, lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al primer semestre. Eso significa que el 41,7% de las personas son pobres mientras que el 8,7% de los hogares se encuentran bajo la línea de indigencia.

Según datos del Banco Central que ayer publicó El Cronista desde el año pasado hasta hoy se desactivaron más de 380.000 cuentas bancarias de acreditación salarial.

En el sector de la construcción "la situación es gravísima", como resumió ayer el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss en un acto de esa entidad donde se dscribió el paisaje recesivo actual: la construcción se desplomó un 19,7%, hubo un 60% de los puestos de trabajo perdidos desde el cambio de gobierno, hay cierres de empresas y casi 120.000 trabajadores de ese rubro están en la calle.

No es casual que Milei haya avalado al jefe de Gabinete para activar un plan de obra pública en todas las provincias en acuerdo con los gobernadores de diferentes signo político.

Nuevas leyes y reformas

En la Casa Rosada insisten en que la Argentina se encuentra en "pleno despegue" y evaluaban ayer con alto tono de optimismo que la ley Bases traerá una ola de inversiones y una mejora en la economía por el programa RIGI de promoción de inversiones, la reforma laboral y el blanqueo de divisas.

Desde las usinas de Santiago Caputo, Karina Milei y Guillermo Francos se preparan para la segunda etapa de reformas que empezará a rodar el mismo jueves una vez que se apruebe en Diputados la ley Bases y el paquete fiscal.

Según adelantaron a El Cronista allegados a Milei, ese nuevo paquete de reformas incluirá las privatizaciones que no entraron ahora, una reforma profunda de la jefatura de Gabinete para darle mayor agilidad a la gestión, el Pacto de Mayo, la liberación del cepo y un plan de mayor presencia de la Argentina en el mercado internacional de Asia, Europa y Estados Unidos.

Ayer Caputo habló ante empresarios de la construcción y prometió recortarle al 90% los impuestos existentes . En Economía aseguran que se trabaja en una reforma impositiva para eliminar impuestos .