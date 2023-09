Los números que pone en peligro Milei por sus críticas a Francisco: quiénes son sus nexos religiosos

La campaña de Javier Milei adquirió un nuevo matiz últimamente. A su diatriba contra diferentes actores de la sociedad se le sumó un foco de conflictividad con curas villeros y dirigentes pertenecientes a episcopado por sus críticas al Papa Francisco , a quien calificó como "el representante del maligno en la Tierra".

Se trata de un acontecimiento inusitado en los últimos procesos electorales, dado que la Iglesia se jacta de una aparente neutralidad. Esto se rompió a partir del resultado de las PASO, luego de que usuarios en redes sociales difundieran recortes de entrevistas pasadas en los que Milei catalogaba al Sumo Pontífice de "nefasto" y que "como jesuita promueve el comunismo" .

La primera reacción de parte del dispositivo eclesiástico fue una misa "en desagravio por los ultrajes al papa Francisco en la campaña política" , organizada en frente de la parroquia de Caacupé, ubicada en la Villa 21-24, que abarca los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

"Es indigno de un candidato decir 'la mierda de la justicia social' [a la cual Milei se refirió como la "mayor aberración" política] cuando parte del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, es el amor al prójimo" , sentenció en aquella homilía el sacerdote José 'Pepe' Di Paola, tal vez la figura más conocida de entre los autodenominados 'curas villeros'.

La homilía encabezada por los principales curas villeros del Gran Buenos Aires.

No es casualidad que las críticas del presidenciable libertario al máximo exponente de la Iglesia católica tuvieran como primera reacción a los sacerdotes de los barrios populares . Jorge Bergoglio, primer Papa que pertenece a la Compañía de Jesús (jesuita), reconoce a figuras como las del Padre Pepe como un "ejemplo" y ha buscado promover a la estructura eclesiástica en una más cercana a la tarea social, diferente al estilo conservador llevado a cabo por su predecesor Benedicto XVI.



El impacto del conflicto Milei-Iglesia

Si meses atrás la posición era de una neutralidad pública, eso terminó por virar en algunas de esas instituciones . Según supo El Cronista, hay versiones que de algunos de estos referentes que ya rezan "para que no gane Milei" y que de manera informal hablan con sus fieles sobre la posibilidad de que gane el presidenciable libertario.

A pesar de que es imposible medir impactos -tanto por la positiva como por la negativa-, el dato no es menor.

Javier Milei no escatimó en críticas al papa Francisco.

Milei no tuvo un desempeño arrollador en buena parte del Gran Buenos Aires, pero sí fue el más votado en cuatro de las villas y asentamientos más importantes del territorio porteño: la Villa 20 de Lugano, la 31 de Retiro, la 1-11-14 de Flores y la 21-24 de Barracas (en donde se hizo la homilía en rechazo de sus dichos) .

Así, en los barrios populares porteños Milei estuvo cerca o por encima de los 30 puntos que cosechó a nivel nacional; indica el análisis de El Grito del Sur.

El éxito libertario en estos distritos se dio vía redes y no con un despliegue territorial. El discurso del diputado nacional calzó perfecto como forma de expresión por las demandas insatisfechas del Estado . Todo indica que ese tono seguirá siendo el más efectivo, aunque entre los fieles puede llegar a hacer mella.

Por la lejanía con los comicios, se trata solamente de algo que puede ser olvidado en el caso de que pierda vigencia, aunque no deja de ser un asunto espinoso. Según el Conicet, el porcentaje de personas católicas en Argentina hasta 2019 era del 62,9%; y de entre ellos un 25,6% asiste al culto una vez al mes.

Las últimas declaraciones de Milei contra el Papa

Luego de las PASO, Milei continuó con las críticas al Sumo Pontífice en su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson publicada la semana pasada, al expresar que "está del lado de las dictaduras sangrientas".

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana", señaló el economista. "Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado", continuó. Incluso, el último fin de semana dijo entrevistado por Alejandro Fantino: "A mí no me paran ni 200 economistas fracasados, ni seudo intelectuales, ni curas villeros".



Milei afirmó en reportajes posteriores a las primarias que, si llega a la Presidencia y el Papa visita a la Argentina, le daría un recibimiento "acorde a un jefe de Estado" porque es "el jefe espiritual de la gran mayoría de los argentinos". Francisco ha sido meticuloso para referirse a la política nacional y siempre dejó un margen sobre si realmente viajaría a su país natal el año próximo.



Sin embargo, el cardenal argentino Víctor Manuel 'Tucho' Fernández puso directamente en dudas un posible viaje del Papa a la Argentina luego de los ataques recibidos por parte del candidato de La Libertad Avanza.

"Seguramente el Papa no irá a un lugar donde no le inviten, donde puedan usar (o complicar) su visita para conveniencias políticas o donde las autoridades desprecien su presencia" , dijo a un medio español, a días de ser distinguido por el mismo Santo Padre en el consistorio que este encabezará en el Vaticano.

Los vínculos de La Libertad Avanza

Desde el círculo libertario reconocen que Milei no tiene voceros ante las principales autoridades de la Iglesia católica . "Obviamente tenemos dirigentes que tienen otra llegada y funcionan como interlocutores", dice una fuente autorizada a El Cronista.



Entre las principales figuras vinculadas al catolicismo se encuentra el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio. Licenciado en Filosofía y presidente del partido Ciudadanos, fue uno de los referentes de la posición "provida" durante el debate por la IVE y es profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Formación Religiosa en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Uno de sus socios y diputado provincial, Nahuel Sotelo, también mantiene vínculos con ese sector, aseguran.

El dirigente libertario y candidato a diputado nacional Santiago Santurio.

En tanto, la candidata elegida por Milei para disputar la gobernación de Tierra del Fuego, Andrea Almirón de Pauli, es la pastora y líder de la Iglesia Evangélica "Hay vida en Jesús".

Por su parte, el economista libertario se encuentra cada vez más cerca del judaísmo. Días atrás viajó a Estados Unidos a descansar por shabat. Incluso, antes de las PASO el libertario voló también junto a su hermana Karina a la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch", a quien Milei reconoce como una influencia espiritual en los momentos álgidos de la campaña.