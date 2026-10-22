Persona cargando la Libreta AUH en la app.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden presentar la Libreta AUH completa desde la aplicación Mi ANSES, sin necesidad de sacar un turno ni acudir personalmente a una oficina.

Este trámite permite acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, las vacunas obligatorias y la asistencia escolar y es clave para obtener el monto retenido.

Una vez aprobada la documentación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida el 20% del beneficio que retiene mensualmente. Para 2026, el plazo de presentación se extiende hasta el 31 de diciembre.

Para qué sirve la Libreta AUH y cómo permite cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH es el documento que permite verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos de los niños, niñas y adolescentes que reciben la asignación. Su presentación es obligatoria para acceder al monto acumulado que ANSES retiene cada mes.

Libreta AUH Fuente: Archivo

El organismo abona mensualmente el 80% del valor de la AUH y guarda el 20% restante hasta que el titular acredita las condiciones exigidas. Por eso, completar y presentar la libreta es fundamental para cobrar ese dinero acumulado.

El formulario debe incluir la información correspondiente a los controles médicos, el calendario de vacunación y la escolaridad, según la edad del menor. Una vez que ANSES verifica y aprueba la documentación, se habilita el pago del porcentaje retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH completa desde la aplicación Mi ANSES

Para realizar el trámite desde el celular, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación Mi ANSES o a la página oficial del organismo.

Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Entrar en la sección Hijos > Libreta AUH .

Revisar los datos de cada hijo y verificar qué secciones están pendientes.

Si falta información, generar el formulario correspondiente e imprimirlo en una sola hoja.

Llevarlo al centro de salud y al establecimiento educativo para completar los datos, las firmas y los sellos necesarios.

Sacar una foto nítida del formulario completo y cargarla en Mi ANSES.

Confirmar la presentación y verificar que el trámite haya quedado registrado.

Un dato importante:

La imagen debe mostrar el documento completo, sin recortes y con buena iluminación. Por su parte, ANSES recomienda utilizar un archivo en formato JPG para evitar problemas durante la carga.

Qué otros trámites se pueden hacer con la app Mi ANSES

Además de presentar la Libreta AUH, la aplicación permite realizar distintas consultas y gestiones sin concurrir a una oficina. Entre ellas se encuentran:

Conocer la fecha de cobro.

Ver el estado de un expediente.

Cambiar el medio de cobro.

Consultar los aportes en la Historia Laboral.

Iniciar una Atención Virtual.

Actualizar los datos de contacto.

Consultar el detalle de las asignaciones.

Descargar la constancia de CUIL y la certificación negativa.

Verificar la fecha y hora de un turno.

Presentar un certificado escolar.

La app, por su parte, está disponible tanto para dispositivos con sistema operativo Android y Apple.