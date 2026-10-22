El exministro de Economía, Hernán Lacunza, estuvo este jueves en El Cronista Stream, donde confirmó que se suma a la carrera electoral como candidato del PRO y enumeró las tres medidas económicas que impulsaría como presidente .

Consultado sobre si será “el candidato de Mauricio Macri” en las elecciones 2027, respondió que sí.

“Pasa que lo tiene que anunciar él (Macri). No hay unanimidad en el PRO, pero cada vez que hablo con Mauricio me dice ‘anda para adelante’, así que eso estoy haciendo”, se explayó. Además, dijo que no estaría “en un acuerdo con La Libertad Avanza”.

En una entrevista con Cuentas Claras, el economista contó cuáles serían sus primeras medidas económicas: liberar el cepo para las empresas, crear un régimen especial para la construcción y reducir los impuestos que gravan los créditos .

Chau cepo para las empresas

“La primera es terminar de levantar el cepo para las empresas”, afirmó Lacunza. Según explicó, la medida traería más inversión, más empleo y más ingresos a la economía argentina.

El exfuncionario vinculó la restricción cambiaria con la falta de capitales. “Yo creo que hay que terminar de levantar el cepo a las empresas porque eso va a traer más inversión, porque si no no pueden salir, por ahí los dólares no entran”, sostuvo.

Lacunza reconoció que la apertura podría generar movimientos en el dólar, aunque los consideró limitados.

“Eso puede tener alguna volatilidad nominal del tipo de cambio. Sí, acotada, no me parece que pase nada, pero va a traer más inversión y más empleo”, señaló.

Además, admitió que desconoce el nivel del tipo de cambio de equilibrio ni cuánto debería valer el dólar. “Yo no lo sé. Mirá, lo digo acá, no sé cuál es. Que el gobierno tampoco se haga el canchero porque tampoco lo sabe”, advirtió.

Un RIGI para la construcción

La segunda propuesta de Lacunza apunta al sector de la construcción. “La segunda es un RIGI, le digo porque así todo el mundo entiende, pero un régimen especial para la construcción”, detalló el economista.

Lacunza justificó la elección por la capacidad del sector para generar puestos de trabajo. “Porque es muy mano de obra intensiva, urbano, que es lo que está faltando hoy, empleo en los conurbanos”, explicó.

El exministro contó que recorrió Córdoba y Rosario, y ubicó al Gran Buenos Aires como el área más castigada por la falta de empleo. “Un régimen especial para la construcción, mano de obra intensivo”, insistió.

Menos impuestos al crédito

La tercera medida consiste en bajarle los impuestos a los créditos. Lacunza la fundamentó en “el problema de morosidad que hay” e incluyó en la propuesta tanto a los tributos nacionales como a los provinciales.

Como los gravámenes provinciales escapan a la órbita nacional, el economista planteó convocar a los 24 gobernadores. “Dejémonos de joder con estos impuestos, estamos encareciendo el crédito, que es el bien escaso, no recaudamos nada”, propuso decirles.

Lacunza apuntó contra la aplicación de Ingresos Brutos sobre el financiamiento. “Entonces no es que es gratis, ¿viste?, ponerle Ingresos Brutos a los créditos. Paga la gente, siempre", remarcó.

En ese sentido, defendió el diálogo con todos los mandatarios provinciales, incluido Axel Kicillof. “Lo tengo que llamar y decir: “Che, ¿cómo hacemos para bajar Ingresos Brutos? Porque después no generamos empleo en el conurbano”, ejemplificó.

Una crítica para el Gobierno de Milei

El economista reconoció que el Gobierno evitó la crisis con una política fiscal hiperortodoxa. Sin embargo, sostuvo que después terminó, “enamorándose” del anclaje cambiario y atrasó el tipo de cambio respecto del nivel inicial.

Según Lacunza, la inflación se mueve hace un año y medio entre 2% y 4% mensual. “Con esta herramienta no la va a bajar”, afirmó sobre la inercia de alrededor del 30% anual.

Consultado sobre si la inflación llegaría a cero antes del final del mandato, aseguró que no.

Por último Lacunza aclaró que las tres medidas no resuelven todo por sí solas. “No es que llegás y tocás tres botones y se arregló todo, ¿no?, es un sistema", advirtió, y agregó que “después hay que profundizar otras cosas”.