Durán Barba filtra la versión más oscura sobre la renuncia de Posse y lanza una crítica sorprendente a Milei: "Terminó siendo..."

El consultor político Jaime Durán Barba analizó este martes los últimos cambios en el Gabinete y criticó al presidente Javier Milei por su incapacidad para conseguir la aprobación de sus propias leyes. "Al final, terminó siendo más gradualista de lo que quería", aseguró sobre el actual mandatario.

En las últimas horas se oficializó la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete y la designación de Guillermo Francos en su reemplazo. Para el ecuatoriano, las modificaciones respondieron a un problema de"espionaje".

"Por los trascendidos y por la salida en simultáneo del jefe de Inteligencia, parecería ser que Posse espío a quienes no debía, y eso le trajo un problema fuerte. Por otro lado, Francos me parece una persona sensata y equilibrada, no me parece un mal reemplazo", señaló en diálogo con Futurock.

La capacidad de diálogo de Francos, cree Durán Barba, podría ser de vital importancia para Milei, quien en casi seis meses de Gobierno aún no ha conseguido aprobar ninguna de las leyes propuestas desde el Ejecutivo.

"Francos es un hombre de diálogo, siempre se lo ha visto hablando con unos y otros sin ofender a nadie, y eso es lo que necesita Milei. Estando en minoría en el Congreso y ante una situación tan compleja en el país, necesitas un jefe de gabinete capaz de dialogar y soportar diferencias, y creo que Francos es el más adecuado para eso", agregó.

El experimentado asesor político se manifestó en la misma línea sobre la incorporación de Federico Sturzenegger al Gobierno. "Es una persona extraordinariamente capaz y va a hacer un buen aporte. Con Caputo (Luis) tuvieron chispazos cuando eran funcionarios de Macri, pero me da la sensación que que con el estilo de autoridad de Milei, las diferencias se van a zanjar rápidamente ", indicó.

Falta de resultados concretos y problemas con la microeconomía

Al analizar el desempeño del presidente en lo que va del mandato, el consultor valoró sus habilidades comunicacionales, pero alertó sobre la ausencia de resultados concretos.

"Milei ha demostrado ser un comunicador excepcional para este mundo que vivimos, pero en cuanto al funcionamiento del Gobierno, creo que tiene bastantes fallas, porque no están concretando las cosas que decía en campaña", criticó.

En ese sentido, Durán Barba señaló que, en su afán por sacar leyes a las apuradas, el libertario terminó siendo "más gradualista" que lo que fue Mauricio Macri en su gestión.

"No se pueden hacer las cosas de un día al otro, hay que negociar, el gradualismo es indispensable. Al final, resultaron ser más gradualistas que lo que quería y de lo fuimos nosotros (Cambiemos), a quienes nos acusaron de gradualistas. No se pueden hacer las cosas tan violentamente, porque la vida y la política no son así, hay que hacer todo de a pasos y negociar con los que te caen mal", profundizó.

El ecuatoriano también se refirió a las consecuencias que pueden tener las políticas sociales del Gobierno, que parece optar por prestar más atención a solucionar desajustes de la macro que a los problemas del ciudadano de a pie.