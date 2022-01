¿Hugo Moyano contra la casta política? "Yo sí le ahorré millones de millones al Estado"

Este lunes el dirigente sindical y actual Secretario General del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, fue terminante contra ciertos personajes de la oposición y aseguró que le ha ahorrado "millones de millones" al Estado .

El sindicalista apuntó de forma directa contra la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, y la diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña, a quienes asegura que el Estado les "paga el sueldo desde hace años".

A 20 años de su polémico cruce, Bullrich vuelve al ataque contra Moyano: qué le dijo en 2001 y esta semana



Patricia Bullrich cruzó a Hugo Moyano: "No voy a bajar a un barro al que está acostumbrado"



Así apuntó contra Bullrich: "¿Hace cuántos años hace que se le viene pagando el sueldo? ¿Qué hizo por el país? A la señora que le dicen 'La Hormiguita' porque hace 25 años que se le viene pagando el sueldo. ¿Qué hizo por el país? ¿Hizo alguna ley, alguna norma?", se indignó el ex titular de la CGT en diálogo con El Destape Radio.



Y agregó terminante: "Los tienen ahí, les estamos pagando el sueldo, sale de lo que ustedes aportan, nosotros aportamos, el laburante aporta, el recolector, el barrendero. Encima actúan no haciendo nada. Y lo que hacen, lo hacen mal, para joder a la gente", disparó Moyano, agregando que "personajes" de este tipo "no deberían aparecer más".

Moyano contra Macri: "Es un personaje dañino y malo"



Reforma laboral: los gremios se unen contra "la esclavitud moderna" y salen a bancar al Gobierno



¿POR QUÉ HUGO MOYANO ASEGURA QUE LE AHORRA MILLONES AL ESTADO?

Según el Secretario General de Camioneros, él tiene una "conducta de laburo" y actúa de "bueno fe", un punto que asegura que se demuestra con el hecho de que aún no se ha jubilado como diputado de la Provincia de Buenos Aires, pese a que lo podría haber hecho hace muchos años.

"Podría estar jubilado hace 30 años y jamás me jubilé. ¿Sabe cuánto le ahorré a los jubilados? Millones de millones de pesos. No solo les ahorré, sino que seguí aportando más millones de millones de pesos", remarcó Moyano, enalteciendo su propia conducta.

En esta línea, volvió a apuntar contra Bullrich y Ocaña y se preguntó: "Entonces, ¿Quién tiene más autoridad para hablar? ¿Un tipo que nunca cobró un centavo del Estado y evita que con ese dinero no se le pague menos a otro jubilado? ¿O estos tipos que se la pasaron cobrando del Estado?", increpó el dirigente sindical.

Según el representante de los camioneros, a los políticos se les paga el sueldo "hace años" y estos no hacen "absolutamente nada", por lo que exigió preguntarse quién tiene realmente "más autoridad para hablar".

Luego de esto, reiteró: " Hace 30 años que podría estar jubilado y le he ahorrado millones de millones al Estado . No solo porque no cobré, sino porque seguí aportando".

Hugo Moyano contra la oposición: "Buscan modernizar la esclavitud con trabajadores sin derechos"



Hugo Moyano: "No es posible que se pretenda condicionar al Presidente"



EL PEDIDO DE MOYANO A LOS EMPRESARIOS

Por otro lado, Hugo Moyano le pidió a los empresarios que "colaboren y contribuyan" para controlar la inflación , número que cerró en un 50,9% para el 2021 con un fuerte salto del 3,8% tan solo para diciembre, para "evitar que haya aumentos desmedidos que hacen más difícil la vida de la gente".

"Yo les diría a los sectores empresarios que traten de contribuir y evitar que falte un plato de comida en la casa de un trabajador, de la familia", reiteró Moyano, remarcando que la suba de precios "le pega al que menos tiene".

Finalmente, el titular de Camioneros se refirió a las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de u$s 44.000 millones tomada por el expresidente Mauricio Macri, elogiando a la gestión de Alberto Fernández y como está manejando el proceso.

Así se expresó: "Acá no hay otra salida: o se paga como se puede o no se puede pagar. Muchos quieren o pretenden que se pague con el hambre de la gente y esto es imposible, por eso es que el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo para evitar eso", recalcó.