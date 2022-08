Hijo de Tigre: Tomás 'Toto' Massa habló de su padre, la política, el fútbol y las redes sociales

Tomás 'Toto' Massa , el hijo de Sergio Massa y Malena Galmarini, tiene 17 años y es un usuario muy activo de las redes sociales, sobre todo de Twitter, donde escribe chistes sobre su padre y responde con ironía y humor a las críticas .

" Siempre trato de buscarle el sentido del humor. Nunca nadie se imagina ver 'al hijo de' haciendo humor sobre su madre o padre y menos como lo que hago yo, que es de manera irónica", contó el joven esta mañana en Urbana Play.

"Las únicas reglas que me pone mi viejo son no hablar de política. Yo me despego de eso, y trato de hablar bien, sin insultos , siempre con respeto y amor", agregó.



Entrevistado por María O´Donell, 'Toto' Massa contó que no le interesa meterse en política y que este mes comenzará a estudiar una especialización en Política Deportiva . "Soy fanático de Tigre", aseguró.

"Tengo 17 años. Son 17 años en las que mis padres estuvieron metidos en la política. Vimos victorias electorales muy grandes, en 2015 perdimos y nos tuvimos que bancar la derrota. Hay que bancarlo siempre y en todo lo que haga, en lo que toque", destacó Tomás Massa.



Jajajajjajajajajaja 1.83 y 45 muchachos, pero estuvieron cerca. https://t.co/aeM0p2cTFw — Tomas Massa%uD83C%uDDED%uD83C%uDDF9 (@totomassa_) August 5, 2022

El joven reveló también que todas las cosas que salen por las redes se las reenvía a su padre. "O me las manda él. Por ejemplo, me manda clips de videos de Rebord o de clips de él graciosos. Se lo toma con humor", señaló.