Escándalo cripto: la Oficina Anticorrupción resolvió que Milei no violó la ley al promocionar $LIBRA

La Oficina Anticorrupción (OA) determinó que el presidente Javier Milei no cometió delito al promocionar desde su cuenta de X el proyecto "Viva la Libertad Project", con eje en la comercialización de la memecoin $LIBRA, el pasado 14 de febrero.

La decisión de la Oficina que depende del Ministerio de Justicia considera además que el jefe de Estado "no tuvo responsabilidad" en las pérdidas de los afectados. Así lo indica la resolución de la OA, firmada este jueves.

El escrito sostuvo que "la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública".

Escándalo cripto: los argumentos de la OA para desligar a Milei

La resolución remarca que el posteo de Milei fue "de su cuenta personal", por lo que su accionar no constituyó un acto oficial ni implicó el uso de recursos públicos. Esta postura coincidió con los mismos argumentos que brindó el gobierno desde un comienzo del escándalo.

"Las cuentas personales en tales redes no pueden ser consideradas canales de difusión de información o decisiones oficiales del Estado por la sola circunstancia de ser utilizadas por servidores públicos", recalcaron.

Distinguieron que para "que una conducta pueda ser calificada como parte del accionar funcional de un agente público, debe mediar un acto administrativo formal, una expresión institucional o por lo menos una utilización de recursos públicos que denote ejercicio efectivo de autoridad o gestión pública".

"No se verifica el uso de recursos públicos, ni de las instalaciones o servicios del Estado, en la producción o difusión de contenidos en la cuenta personal del Presidente", señalaron. Por lo tanto, resolvieron que el mandatario no incurrió en el delito previsto en la ley Ética de la Función Pública ya que no se probó que haya recibido beneficio personal alguno por postear el contrato.

La reacción del Gobierno

Al respecto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos destacó la decisión de la OA y reiteró que el presidente fue claro respecto a su inocencia: " Siempre dijo que él había actuado de buena fe y que no había tenido ninguna intención más allá de las que le expresó públicamente ".

"Que se clarifique que no se ha violado ninguna ley de ética pública me parece bien, pero el presidente estaba tranquilo desde antes", ratificó en diálogo por Radio Mitre.

Francos apuntó contra la oposición por usar el caso con fines electorales y advirtió que "lo siguen intentando hacer" en alusión al aumento a jubilados aprobado en Diputados.

"Estamos en un año electoral y ven que el partido político que lidera al presidente está teniendo no solamente buenos resultados electorales, sino buenas encuestas electorales. La gente quiere apoyarlo al presidente porque ve los logros que está consiguiendo y porque además ve que hace lo que dice y hace lo que dijo que iba a hacer", insistió.