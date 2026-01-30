Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

El reconocido economista Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, dedicó parte de su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 a evaluar las transformaciones recientes en Argentina.

Durante su exposición ante líderes regionales y empresarios reunidos en Ciudad de Panamá, Aghion subrayó la importancia de las políticas orientadas a eliminar barreras burocráticas y fortalecer las instituciones como condición indispensable para el desarrollo económico sostenible.

El académico francés, reconocido mundialmente por su contribución al modelo schumpeteriano de crecimiento endógeno junto a Peter Howitt, fundamentó su análisis en la idea de que el progreso económico a largo plazo depende de la capacidad de las economías para fomentar la innovación y la “destrucción creativa”.

Este concepto, que le valió el máximo galardón en su disciplina, sostiene que el reemplazo constante de empresas y tecnologías obsoletas por otras más eficientes constituye el motor del crecimiento sostenido. Desde esta perspectiva teórica, Aghion evaluó las condiciones institucionales que enfrenta Argentina para avanzar en esa dirección.

Philippe Aghion.

El sorpresivo elogio del Nobel de Economía a Javier Milei: “Está creando...”

“Para la Argentina, era necesario avanzar en la innovación institucional, porque había una corrupción excesiva y demasiada burocracia”, afirmó el economista ante el auditorio del foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En su diagnóstico, señaló que “hay que eliminar la burocracia excesiva y la corrupción para crear un entorno donde sea rentable desarrollar nuevas compañías, crecer por imitación o por innovación”.

Aghion insistió en que, sin reformas estructurales en estas áreas, resulta imposible generar incentivos adecuados para el surgimiento de nuevos emprendimientos.

El Nobel vinculó directamente el entorno institucional previo a la actual administración con la falta de estímulos para emprender e innovar. “En Argentina, antes de Milei, esas condiciones no existían”, afirmó.

A continuación, destacó los cambios impulsados por el presidente argentino: “Eso es lo que Milei está haciendo. Había corrupción excesiva en Argentina, que desalentaba el emprendimiento y la innovación, y creo que está creando un entorno donde es más rentable innovar o desarrollar nuevas empresas”.

Según su evaluación, bajo estas condiciones, el país puede avanzar tanto en la adaptación de tecnologías extranjeras como en la generación de innovaciones propias.

La esperanza de escapar de la trampa del ingreso medio

Philippe Aghion expresó optimismo respecto a la capacidad de Argentina para superar el estancamiento económico que ha caracterizado al país en las últimas décadas.

“Mi esperanza es que Argentina pueda escapar a la trampa del ingreso medio con Milei. Tienen un nuevo presidente que está luchando contra la corrupción. Está la esperanza de que luchar contra la corrupción cree espacio para nuevo comercio“, manifestó el Nobel durante el foro.

El concepto de trampa del ingreso medio se refiere a la situación en la que economías emergentes logran un crecimiento inicial basado en ventajas comparativas, como mano de obra barata o abundancia de recursos naturales, pero luego se estancan al no poder competir ni con países de bajos costos laborales ni con economías avanzadas en innovación.

Aghion considera que Argentina se encuentra en esa encrucijada y que las reformas institucionales actuales pueden representar una oportunidad para romper ese ciclo.

En este sentido, el economista destacó que la lucha contra los intereses corporativos que se enquistan en el Estado resulta tan importante como combatir la corrupción directa.

“Hay un nuevo presidente que lo que hace es combatir la corrupción y espero que vaya contra los intereses corporativos”, señaló.

Según Aghion, estos grupos de presión distorsionan el funcionamiento de los mercados, favorecen regulaciones que protegen a empresas establecidas y dificultan la entrada de nuevos competidores.

“Mi esperanza es que esas reformas hagan lugar a nuevos jugadores en el mercado. Todo el mundo sufre al final del camino sobre la corrupción y de esos intereses corporativos”, concluyó.