El devastador pronóstico de Juan José Llach: "Es posible que lleguemos al 100% de inflación en agosto"

El economista Juan José Llach se refirió sobre la situación económica que atraviesa Argentina en estos momentos, tras las subas del dólar de la semana pasada y a causa de una inflación galopante, que en agosto podría llegar al 7% .

En ese marco, Llach indicó en el programa de Cristina Pérez, por Radio Mitre, que "Argentina estuvo 14 años con más de 100% de inflación" y eso "produce una caída en el poder adquisitivo en el sector más pobre y es una política anti pobre".

Incluso, consideró que el "riesgo de una mega inflación está casi seguro con esta disparada del dólar". "Seguramente lleguemos a más de 100% de inflación en agosto", vaticinó.

Para Lach no hay "una definición de técnica de hiperinflación" , porque "no está consagrado". " Los países donde hay más economistas monetarios ni se imaginan esta posibilidad" , aseguró el ex ministro de Educación y Deportes.

En lo que respecta a las políticas económicas que debería tomar el Gobierno, aseguró que es necesario "cambiar la mentalidad de que el Estado puede hacer todo". "Es una mentalidad muy estatista que se cree que tomando medidas, pero en realidad acá hay que recuperar la confianza en el peso" , remarcó el economista.

"Una nueva convertibilidad podría ayudar, pero la salida es la parte fiscal. Argentina debe atraer inversiones, que en realidad ahora estamos expulsando inversiones. Esa atracción genera actividad económica, mayor recaudación y sin eso es muy difícil" , explicó.

A la hora de hablar sobre la llegada de Silvina Batakis como ministra de Economía, aseguró que "ahora está de viaje, negociando, y seguramente le pidan un cambio de políticas debido a que son pocas atractivas y será difícil lograrlo". En ese sentido, señaló que "una de las cosas para arreglar esto es unificar gradualmente el dólar, ya que ningún país tiene 6 tipos de dólar" .

Por otro lado, habló de la actitud que tiene actualmente Alberto Fernández e indicó que "parece tener poco poder, está en conflicto con la vice y eso no ayuda para nada, lo primero que hay que hacer es un ordenamiento político".

En cuanto a la convertibilidad explicó que "Argentina tiene que buscar atar el peso a una canasta de monedas para tener mayor flexibilidad. "Uno de los problemas que tiene la convertibilidad es que le da mucha rigidez al esquema. El peso tiene que ser convertible, una moneda que sea promedio entre cuatro o cinco monedas" , explicó.

Finalmente, el economista concluyó que "el país tiene que preservar la continuidad política. Se agravaría la situación si empezara a haber cambios de presidentes".