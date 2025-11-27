El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa el programa “Construí tu Futuro”, una iniciativa del Ministerio de Educación porteño a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

El objetivo es acompañar a jóvenes y adultos en la mejora de sus oportunidades laborales mediante herramientas prácticas y gratuitas.

El trabajo evolucionó con las nuevas herramientas de IA.

Este programa busca fortalecer la vinculación entre educación y trabajo, ofreciendo recursos que faciliten la inserción en un mercado cada vez más competitivo. Según la agencia, se trata de una política integral que incluye talleres, orientación laboral y contenidos formativos.

Talleres “Activá tu búsqueda laboral”: qué ofrecen

Dentro del programa se dictan los talleres “Activá tu búsqueda laboral”, diseñados para brindar estrategias concretas a quienes buscan empleo. Los encuentros abordan la creación de un CV claro y atractivo, la mejora de la comunicación personal y técnicas para destacarse en entrevistas.

Además, se enseñan herramientas para enfrentar los desafíos actuales del mercado laboral, donde la competencia y la digitalización son factores clave. De acuerdo con el Ministerio de Educación, estas capacitaciones son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Modalidad y fechas confirmadas para los próximos encuentros

Los talleres se dictan en dos modalidades: presencial y virtual, para garantizar el acceso a personas de diferentes zonas.

El próximo encuentro presencial será el jueves 27 de noviembre en Villa Crespo, según informó la Agencia de Habilidades para el Futuro. También confirmaron una jornada virtual para el miércoles 3 de diciembre, ideal para quienes no puedan asistir físicamente.

Cada actividad requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados y se busca asegurar una experiencia personalizada.

Cómo inscribirse y dónde consultar más información

Para participar, los interesados deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del programa. Otra opción es enviar consultas al correo electrónico construi.futuro@bue.edu.ar, según detalló el Ministerio de Educación porteño.

La inscripción es gratuita y se recomienda realizarla con anticipación para garantizar la vacante. El Gobierno de la Ciudad remarcó que todos los encuentros son sin costo y forman parte de su política de inclusión laboral.

Objetivos y alcance del programa

“Construí tu Futuro” busca que más jóvenes y adultos puedan potenciar sus oportunidades profesionales, indicó Gustavo Álvarez, titular de la agencia.

El programa no solo ofrece talleres, sino también orientación laboral y acceso a recursos digitales gratuitos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación porteño, la iniciativa apunta a reducir brechas y facilitar la transición entre formación académica y empleo.