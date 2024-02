Una encuesta revela un dato positivo y un llamado de atención para el Gobierno

Un informe de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados de febrero arroja un resultado positivo para el gobierno de Javier Milei en medio de sus políticas de ajuste con impacto en el bolsillo de la sociedad, entre ellos, gran parte de sus votantes. Asimismo, el relevamiento indaga en las posibilidades de una alianza a fondo con Mauricio Macri y el PRO y cuánto apoyo social tendría esa jugada política, a casi tres meses de gestión.

El sondeo abarcó a una muestra de 1500 casos de personas mayores de 16 años, segmentados de manera proporcional por edad, género, zona y último voto a Presidente, en todo el país. La herramienta elegida para la recolección de información fue un cuestionario estructurado, entre el 13 y 14 de febrero , con un margen de error de +/- 2.53% y un nivel de confianza del 95%

El análisis de los especialistas de Zuban, Córdoba y Asociados describe la disolución del escenario político de tercios que apareció hace más de dos años con la irrupción de La Libertad Avanza y que se consolidó a lo largo del proceso electoral de 2023.

"Hoy contamos con elementos para confirmar que ese rediseño sigue en marcha, ahora marcado por la disolución de los tercios y el armado de un nuevo sistema de polarización , con dos polos cada vez más nítidos", arriesga, en el contexto de un acercamiento entre el presidente Javier Milei y el fundador de PRO, Mauricio Macri.

Zuban, Córdoba y Asociados

Por esas condiciones y otras que describe a lo largo de las tendencias de su sondeo, es que asegura que " la política está en shock ". Desde el triunfo del libertario, que sorprendió a propios y ajenos al punto de que el economista " no se había preparado para un triunfo y echó mano de equipos y plan (ley ómnibus incluida) ‘prestados " -afirma-, al shock de una oposición (dialoguista y no dialoguista) que "no reacciona todavía para articular un discurso que antagonice con las posturas tan extremas del nuevo presidente ".

El reporte también alude al shock social, ante "l as subas de precios descontrolados en todos los rubros de servicios y artículos de primera necesidad ", que determinan una merma en la imagen de algunos dirigentes y en el apoyo social al Gobierno. Así y todo, la gestión de La Libertad Avanza todavía retiene un respaldo duro del 45% entre quienes apoyan en mayor y menor medida su administración.

Dónde sí se acusa recibo de la gestión es en la imagen positiva de sus articuladores se resintió. Desde el presidente Milei hasta su vice, Victoria Villaruel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, uno de los perfiles más altos del gabinete, sintieron una mella de entre 5 y 10 puntos porcentuales en su valoración positiva desde diciembre.

La titular de Seguridad acusó la mayor caída: casi diez puntos trepó su rechazo, de 45,6% a 55%. A contramano, el máximo responsable de las medidas de ajuste en el gabinete, Luis ‘Toto' Caputo, mantiene sus niveles de diciembre, con un perfil mucho más bajo.

En gran medida, la caída en la ponderación social va de la mano con la dinámica de las expectativas y percepciones. En este sentido, las opiniones sobre cómo evolucionará la situación económica en los próximos doce meses son mayormente negativas (57,1%) y registran un alza de casi nueve puntos desde diciembre entre quienes creen que la Argentina va en la dirección incorrecta (52,8%).

Con todo, el Gobierno mantiene un piso fuerte todavía del 45%, que puede resquebrajarse si las medidas económicas no logran frenar el alza de la inflación, entre otros resultados esperados por el Gobierno. En diciembre, el 50,8% opinaba que el responsable de la mala situación de la Argentina era Alberto Fernández mientras que hoy ese mismo porcentaje responsabiliza a la gestión de Milei. El principal respaldo libertario sigue recayendo en los hombres jóvenes, menores a los 30 años, por siete puntos de diferencia con respecto a las mujeres.

Qué apoyo social tendría una alianza entre LLA y PRO

Un segundo aspecto que analiza el informe de Zuban, Córdoba y Asociados de febrero de 2024 es el contexto político y las posibles dinámicas por venir a partir del frustrado capítulo Ley Bases en el Congreso.

" Milei ha logrado fagocitar gran parte del electorado de JxC. Al menos el 80% de los votantes de ambas fuerzas acuerdan que es necesaria una alianza o fusión entre el PRO y LLA para gobernar, aunque difieren en quien creen que tendrá más poder en ese espacio. ¿Será Macri o Milei? ", reflexionan los especialistas de la consultora.

"Solo entre los votantes de primera vuelta de Patricia Bullrich y Javier Milei, está instalada la percepción que Milei tendrá más poder , tras una eventual fusión. Para el resto de los votantes de primera vuelta, quienes sufragaron por Schiaretti, Massa o Bregman, quien va a tener más poder, es Mauricio Macri ", añade a modo de evaluación política, sustentada en los porcentajes de apoyo a una eventual coalición PRO-libertarios, que copiaría el modelo de otros países de alianza entre fuerzas de un mismo extremo.

A futuro, indica, abre una incógnita sobre la estrategia política de los distintos sectores de JxC, especialmente ante la posibilidad de alianzas legislativas o incluso de un cogobierno.

Del mismo modo, reina la incertidumbre respecto al frente abierto con los gobernadores luego del choque abierto en el Congreso. Un 55% de los encuestados se muestra en desacuerdo con ajustar por completo a las provincias así como con la idea de quitar los subsidios al transporte en el interior y nombrar a funcionarios macristas en el gabinete tras la salida de algunos referentes provinciales como el cordobés Osvaldo Giordano (ANSES) y la salteña Flavia Royón (Minería). Un 61,8% insiste en que el camino a tomar debe ser el del consenso entre Nación y provincias.

Con esto presente, desde Zuban, Córdoba y Asociados trazan una línea de cara a los próximos dos meses. " Marzo y abril serán meses claves. Lo que suceda en esos dos meses seguramente determinará el recorrido del resto del año en términos de estabilidad política y social ", vaticinan. Aunque le reconocen al Presidente su capacidad de marcar el pulso del debate político en las últimas semanas con una narrativa propia que todavía cuenta con aceptación popular.

"Esta nueva polarización, sin embargo, no debe leerse como un escenario necesariamente ventajoso para el gobierno. La cuestión económica sigue siendo el gran flanco débil del gobierno. Y una aceleración en esa área puede generar coletazos graves para el oficialismo , sobre todo con un presidente que no abandona el mood campaña y sigue hablando a su núcleo duro", concluye.





Ficha de la encuesta de Zuban, Córdoba y Asociados