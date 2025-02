Adiós billetes u$s 100 y u$s 50 que no serán aceptados en todo el país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la ampliación del plazo para cambiar los dólares deteriorados, ya sean cara chica o de otra denominación.

Son los ejemplares creados en 1997, que se los conoce por tener un diseño clásico y tener menor tamaño en relación con las ediciones más nuevas de la divisa americana.

Históricamente, los ejemplares rotos, manchados o cara chica de u$s 50 y u$s 100 no son aceptados en las casas de cambio argentinas fácilmente y son tomados a un valor menor por diversos motivos.

¿Cuándo se puede cambiar los dólares manchados?

El Banco Central estableció por medio de la Comunicación A 8079 que la fecha límite para hacer el cambio de los dólares, deteriorados, rotos o manchados.

Actualmente, la entidad extendió el plazo al 31 de marzo para brindar más tiempo y también para alinearse con la extensión del blanqueo que tiene el Gobierno.

En este caso, las entidades financieras podrán dar los billetes cara chica o deteriorados a los Estados Unidos, hacer el cambio y recibir billetes en su lugar.

Los billetes deteriorados no suelen ser aceptados en las casas de cambio.

El motivo por el que no aceptan el dólar cara chica

Aunque los ejemplares emitidos por la Reserva Federal están en circulación y vigencia, en la Argentina no son aceptados en el mercado informal y se los toma en valor menor.

Usualmente, en el mercado ilegal no se los toma a menor valor por los siguientes motivos:

Vigencia y circulación: los usuarios consideran que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) podría sacar de circulación los billetes de dólar cara chica por motivos de vigencia. De todas maneras, la FED detalló que los billetes de dólar de 1996 están en el mercado y todavía están vigentes para hacer cualquier tipo de operación.

Traslado: los ejemplares de menor denominación suelen ser más complicados de movilizar, debido a que la suma en billetes de mayor valor nominal puede trasladarse más fácilmente.

Seguridad: usualmente se destaca que los billetes de menor denominación no tienen con todas las medidas de seguridad de los ejemplares emitidos los últimos años por los estados unidos.

¿En dónde cambiar el dólar cara chica?

Las entidades bancarías deberían aceptar todo tipo de dólares, mientras que el billete no cuente con un deterioro de más del 50%. Igualmente, los bancos no están obligadas a cambiar los billetes cara chica por las versiones más recientes.