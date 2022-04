Quita de planes a piqueteros: qué dijo el Gobierno sobre la propuesta de Larreta

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta , refutó hoy declaraciones del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y advirtió que "no es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita" como método para desactivar las protestas y los cortes de calles.



En declaraciones a Télam, Zabaleta adelantó también que el jueves próximo se reunirá con las organizaciones de Unidad Piquetera para "avanzar" en la vinculación de "planes sociales con empleo registrado".

"El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita" , reafirmó Zabaleta y refutó así expresiones de Rodríguez Larreta, quien dijo que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a quienes "corten las calles y no cumplan con la ley".

"Tomamos una decisión: salir de la crisis que nos dejó la pandemia sanitaria y el gobierno de Macri con la mayor tranquilidad posible y abrazando a los más necesitados, pero también a los comerciantes, a las pymes y a las industrias, para que pueden trabajar y producir con la inversión social que se vuelca en la economía", declaró Zabaleta.

E insistió: "Necesitamos que todos y todas podamos convivir en paz en una Argentina que está en el camino de la reconstrucción".