Ubicada sobre la icónica Avenida Corrientes, a pasos del Obelisco y rodeada del vibrante mundo del teatro, Revire Brasas Bravas se consolida como la gran parrilla porteña, con una exquisita selección de cortes de carne premium, un menú variado y tentador, una barra de tragos espectacular, Revire invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única en pleno Centro porteño.

En Revire, la carne es la gran protagonista. Cada corte se selecciona con precisión y se cocina a la vista en una imponente parrilla de acero, alimentada por quebracho y carbón, lo que aporta un sabor inconfundible. Desde el Ojo de Bife con hueso de 600 gramos hasta el Asado Especial braseado durante cuatro horas, la propuesta de carnes premium refleja un profundo respeto por el producto y por la tradición del asado argentino.

El diferencial de Revire está en su cadena productiva controlada de punta a punta: desde la cría del ganado hasta el procesamiento en su propio frigorífico, sin intermediarios. Este control garantiza una calidad superior en cada etapa del proceso, y se traduce en un sabor excepcional.

El ambiente es otro protagonista: cálido, moderno y descontracturado, con detalles en cuero, mármol y madera que acompañan a la perfección la filosofía del lugar.

El menú, sin embargo, no se limita a las carnes: hay opciones igual de sabrosas como el Pastel de Cordero al Coriandro, la Bondiola de Cerdo Braseada, los Raviolones de Cordero, y propuestas veggies como la sartén de portobellos, el mix de vegetales asados, una variedad de pastas caseras y ensaladas pensadas para todos los gustos.

Cada plato se puede acompañar con etiquetas de alta gama de bodegas boutique, desde tintos intensos y elegantes, hasta blancos refrescantes y rosados vibrantes, seleccionados para realzar cada bocado. La barra, por su parte, propone tragos clásicos y de autor, frutales, refrescantes o más intensos, ideales para compartir una velada inolvidable en pareja, con amigos o para coronar una gran cena.

En plena avenida de los teatros, Revire se ha convertido en el punto de encuentro favorito de actores y actrices, que suelen acercarse a cenar luego de sus funciones. Incluso, en el salón, se exhiben los platos firmados por artistas que han pasado por allí, sellando así su preferencia por esta emblemática parrilla porteña.

Revire Brasas Bravas no solo se destaca por la calidad de sus platos y su propuesta gastronómica, sino también por su atención cálida y profesional, que hace sentir a cada comensal como en casa.

Una parada obligada en la Avenida Corrientes para quienes buscan la mejor carne, un ambiente único y el sabor auténtico de Buenos Aires.

Para saber más información sobre revire brasas bravas: