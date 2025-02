Mercado de pases: Boca y River atrapados en el laberinto

La Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el reporte anual de transferencias globales.

En 2024, se registraron por el sistema TMS (Transfer Matching System) 22.779 transferencias internacionales, cifra récord que supera al año anterior en un 4,4%.

Un total de 5123 clubes a nivel mundial participaron en los traspasos de futbolistas. Cinco asociaciones nacionales lideran tanto las transferencias entrantes como las salientes.

Los clubes brasileños están al tope de los fichajes entrantes (1102), seguidos por los de Portugal (767), Inglaterra (745), España (602) y Argentina (552). En total, 158 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA realizaron al menos un traspaso.

Los clubes brasileños también lideran los traspasos salientes (1113), seguidos por los de Inglaterra (908); España (783); Portugal (764) y Argentina (763). Portugal con 764 y Argentina con 763; 183 asociaciones participaron en al menos una transferencia saliente.

Los futbolistas brasileños encabezan las cifras pagadas por los clubes con un total de u$s 1,19 billón (o 1,19 mil millones de dólares). Les siguen los jugadores de Francia (u$s 926,9 millones), Portugal (u$s 620,5 millones), Argentina (u$s 605,5 millones) y España (u$s 500,8 millones). A nivel global, fueron transferidos futbolistas de 210 nacionalidades diferentes: 4580 de Francia (grupo más numeroso), 2949 del Reino Unido, 2761 de Ucrania, 2392 de Argentina y 2271 de Alemania.

Otros datos relevantes del mercado FIFA 2024

u$s 8590 millones de dólares (u$s 8,59 billones): El gasto en transferencias internacionales en el fútbol profesional masculino, el segundo monto más alto de la historia (2023: u$s 9,66 billones).

22.779 : Traspasos internacionales en el fútbol profesional masculino en 2024, +4,4% respecto a 2023 y nuevo récord .

u$s 15,6 millones de dólares: El gasto en transferencias internacionales en el fútbol profesional femenino, monto más elevado de la historia , más del doble de lo gastado en 2023.

2.284 : Traspasos internacionales en el fútbol profesional femenino en 2024, +20,8% respecto a 2023 y nuevo récord .

53.679 : Fichajes internacionales en el fútbol amateur, +4,3% respecto a 2023 y nuevo récord .

Promedio de edad de los futbolistas : 24,6 años , mayor que la media anterior de 22,9 años .

River Plate figura 4° entre los 10 clubes de la CONMEBOL que más gastaron en fichajes, único club argentino entre los restantes 9 brasileños, encabezados por Botafogo , Cruzeiro y Flamengo .

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) registró ingresos por u$s 592 millones contra u$s 348 millones del fútbol argentino. Los clubes brasileños gastaron u$s 353 millones contra u$s 120 millones invertidos por los equipos argentinos.

La transferencia de Julián Alvarez (Manchester City al Atlético Madrid) por unos 75 millones de euros , ocupa el primer puesto de los montos invertidos en fichajes.

(Manchester City al Atlético Madrid) por unos , ocupa el primer puesto de los montos invertidos en fichajes. FIFA sigue centrada en la modernización del sistema mundial de traspasos (TMS), con un marco regulador transparente y objetivo.

Las inversiones de Boca y River

Según valores publicados durante la ventana de enero, Boca Juniors invirtió unos u$s 25,2 millones y River Plate, unos u$s 21,88. Incluidas las contrataciones del 2024, Boca habría desembolsado un total de u$s 55 millones y River unos u$s 64 millones.

Estos movimientos están enfocados para competir en el Mundial de Clubes FIFA 2025 a disputarse en EE.UU., entre el 15 de junio al 13 de julio próximo.

Atrapados en el laberinto

La FIFA planea abrir un mercado de pases especial en la previa del torneo y tanto River como Boca, necesitan más que nunca del flujo de capitales para reforzar sus planteles.

Marcelo Gallardo y Fernando Gago están ocupados en lograr que sus dirigidos desarrollen una idea de juego, para luego competir con los equipos más poderosos del planeta. El contexto de las competencias locales no ayuda a fortalecer los planes económicos ni deportivos.

La dirigencia de Boca cuestiona el éxodo de 20 futbolistas sin ser transferidos, con jugadores como Carlos Tevez, Mauro Zárate y Cristian Pavón entre los que se fueron.

Jorge Luis Borges fue citado para cerrar el análisis, mencionando que "el peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta única y precisa."