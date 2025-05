Inflación, la verdadera ficha que Milei y Caputo quieren "limpia" antes de octubre

Después del acuerdo con el FMI y el levantamiento del cepo, el equipo económico ya no tiene que conquistar ninguna nueva colina. Por eso su día a día está más enfocado en mantener los territorios conquistados y evangelizar a un mercado financiero que sigue escéptico sobre algunas metas, como la acumulación de reservas del BCRA.

"Miren la inflación", aconsejan los hombres de Luis Caputo, señalando indirectamente la próxima emisión del bono Bopreal que hará el Banco Central (el que permitirá a las empresas pagar deuda y cancelar dividendos de 2024). Si la colocación es exitosa y las compañías se llevan los u$s 3000 millones que tiene autorizados el Central, el efecto monetario implicaría retirar casi 7% de la base monetaria amplia, según cálculos de Econométrica. Con semejante aspiración de pesos, el dólar no tenga otro destino que caer.

Luis 'Toto' Caputo

Los analistas ponen la lupa una y otra vez sobre las reservas. Los funcionarios consideran que es una meta que no tiene que ser perseguida en un plazo temporal estricto, porque la tendencia indica que más tarde o más temprano el ingreso de capitales, de inversiones y el superávit comercial impulsado por Vaca Muerta cubrirán el número que dejará tranquilo al Fondo y a los tenedores de deuda.

Hay opciones intermedias para subir un poco más el nivel actual antes de que el dólar llegue al piso de la banda. Los asesores de Caputo mencionaron uno: la emisión de deuda en dólares a comprar con pesos es una de ellas. Hay un crédito Repo ya conversado por u$s 2000 millones (que el Ejecutivo puso en la lista de divisas a ingresar cuando anunció el acuerdo con el FMI), que será activado llegado el caso, cuando baje algo más la tasa de riesgo. Y también el Tesoro podría comprar dólares como una empresa más. Para los analistas no sería una mala idea, porque si lo hace al precio actual ayudaría incluso a que no se aprecie tanto el tipo de cambio.

La opción Tesoro no está contemplada por ahora por Economía. Aspiran a que primero la cotización baje más y perfore los $ 1000 (hay que recordar que el piso se ajusta hacia abajo 1% mensual), porque lo considera la mejor herramienta para anclar expectativas desinflacionarias. Los contratos de dólar futuro funcionan en el mismo sentido, y algunas operaciones hechas la semana pasada ayudaron a pinchar un poco la suba con la que arrancó el mes.