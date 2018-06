Sobre el aborto y los derechos individuales

Como han explicado todos los científicos de valía encabezados hoy cronológicamente por el médico Luis L. Leujone de la Sorbona, la vida humana comienza con la fusión de los gametos masculino y femenino -la fecundación del óvulo- que aportan 23 cromosomas cada uno, lo cual da lugar a una persona en acto con 46 cromosomas, una estructura distinta del padre y la madre. Un embrión humano que contiene la totalidad de la información genética (ADN o ácido desoxirribonucleico). Una persona que tiene la carga genética completa en si misma, en potencia de cambios del mismo modo que les ocurre a todos en el transcurso de sus vidas.

La secuencia embrión-mórula-blastoncito-feto-niño-adolecente-adulto-anciano es un proceso lineal sin solución de continuidad de la vida humana. Solo recurriendo a la magia más rudimentaria puede desconocerse este hecho incontrastable. Como ha consignado el neurobiólogo Ángel S. Ruiz, antes o después de la anidación no se trata de una persona distinta.

La mujer sin duda es dueña de su cuerpo pero no del de otro ser y como la vida humana no aparece en los árboles, la forma de cuidar al nuevo ser es en el transcurso del embarazo de la madre.

Carece de sentido declamar sobre "la calidad de vida" o "la salud pública" si simultáneamente se extermina a una persona en el seno materno. No cabe tampoco alegar procedimientos antihigiénicos para justificar la legalización de dicho exterminio, del mismo modo que no se legalizaría un crimen para llevarlo a cabo de modo profiláctico.

La lucha contra el llamado aborto constituye un tema mucho más grave que la lucha contra la aberración de la esclavitud puesto que en este caso siempre hay la posibilidad de un Espartaco exitoso, mientras que el caso considerado resulta irreversible.

La pretensión de justificar la mencionada aniquilación debido a malformaciones sería similar a liquidar sordos o paralíticos. Sostener que la criatura en cuestión es inviable por si misma es equivalente a lo que ocurre con ancianos.

La violación es el acto más monstruoso que pueda concebirse pero no permite la violación de otra vida que en su caso puede entregarse en adopción pero no matarla. El primer derecho es el de la vida, no tiene sentido manifestarse a favor de "los derechos humanos" (una redundancia) y, al mismo tiempo, arremeter contra la vida humana, lo cual no puede despenalizarse puesto que es lo mismo que concluir que ese acto debe quedar impune. Cuál será la pena dependerá de la situación concreta y el contexto que evaluará el juez, desde un tirón de orejas a la cárcel.

Todos los debates son bienvenidos y necesarios al efecto de engrosar conocimientos, pero a esta altura discutir sobre si debe o no respetarse la vida suena incivilizado. Aunque lo dicho en esta nota nada tiene que ver con la religión, este debate me recuerda a lo acaecido en la Convención Constituyente santafesina en 1921 que derivó en una votación sobre la existencia o no de Dios.