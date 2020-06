La cuarentena de Gallardo y la inmunidad del rebaño

Habiendo superado la población argentina los 100 días de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", se vienen observando ciertos fenómenos derivados de la pandemia que marcarán un antes y un después en el decurso el siglo XXI. Una de las viejas costumbres reinventadas ha sido gracias a la tecnología por vía remota (videollamadas, WhatsApp, videoconferencias, reuniones y dictado de clases virtuales).

Estas experiencias interpersonales guardan cierta analogía con el procesamiento de las noticias de mediados del siglo XX durante los conflictos bélicos. Así, el “arte de la conversación” ha renacido a pesar de la distancia y por el intercambio de comunicaciones se abre el debate a través de los medios y redes sociales. Uno de tantos debates fue protagonizado por el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, considerado el mejor entrenador de Sudamérica y uno de los más relevantes del mundo.

En febrero de 2019, según el sitio especializado Football World Ranking, que califica los resultados de las últimas 52 semanas en 40 ligas de primera división y 10 torneos internacionales, Gallardo ocupó el puesto n°1, dejando atrás en el podio al español Ernesto Valverde (Barcelona FC) y a otro argentino, Diego Simeone (Atlético Madrid). El “Muñeco” tiene en su haber 11 títulos en 6 años como DT riverplatense, entre ellos 2 Copas Libertadores, más una semifinal (2017) y una final en Lima, donde se les escapó el triunfo en los últimos 5 minutos ante Flamengo ( 2019).

En mayo pasado, fue invitado a un almuerzo en la quinta presidencial de Olivos para dialogar con Alberto Fernández. “Lo consulté a Gallardo para que me explicara cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver. Me contó que, en este contexto, un equipo necesita de dos meses de entrenamiento para volver. River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cuando lo hizo”, se explayó días más tarde el presidente de la Nación por Canal 13.

Ni el reconocimiento internacional ni su condición de experto en la materia, evitaron que se instalara una áspera polémica acerca de la vuelta a los entrenamientos de fútbol.

Gallardo versus el Ministro de Salud

¿Cuándo deben volver los entrenamientos en el fútbol? La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por finalizada la temporada 2019/2020 a fines de abril y el presidente Claudio F. Tapia, señaló que los entrenamientos se retomarán "cuando todo el país esté en Fase 4" para evitar "ventaja deportiva". Esto último se debe a que en el AMBA, (Área Metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal y 40 municipios), es donde se encuentran radicados la mayoría de los clubes y jugadores, resultando una de las zonas más afectadas por el coronavirus.

Ginés González García

"No sabemos hacia dónde vamos, no hay mucha visión. Vamos improvisando, sobre la marcha. No sabemos cómo se va a reiniciar, cuándo, con qué forma o en qué formato", comenzó diciendo Gallardo en diálogo con Radio La Red. "El Gobierno debe tener un montón de situaciones más problemáticas que el fútbol, no por eso el fútbol se tiene que quedar callado y en pausa. Me gustaría que el ministro de Salud (Ginés González García) me diga porqué el fútbol no puede tener un protocolo de entrenamiento de tres o cuatro jugadores por equipo", continuó su monólogo el DT.

Y luego se preguntó: "¿Por qué no poder activar a los equipos y jugadores que están en provincias donde no hay circulación del virus? ¿Por qué decir que no pueden activar, por qué restringir esa posibilidad? Hace 100 días que se entrenan en sus casas, no es normal".

"No se sabe el formato de torneo que vamos a terminar jugando cuando se vuelva a jugar. Estoy muy preocupado. En los últimos 5 años no se han respetado formatos ni calendarios. Quitaron los descensos. Eso hace a la devaluación del fútbol argentino. No estoy en mi casa sentado mirando una película y tomando mate. El fútbol argentino va a entrar en una situación muy compleja de calidad. Yo veo un fútbol que claramente va a ir en decadencia", concluyó su crítica el “Muñeco”.

En tanto, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García le respondió a Gallardo al ser entrevistado por Radio Octubre: "No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan? Yo entiendo que tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es ser entrenador y yo trato de cumplir la mía".

El juego dialéctico de Menotti le apunta a Gallardo

César Luis Menotti, actual director de Selecciones Nacionales de AFA, salió al cruce de las opiniones de Gallardo, dando su propia visión del lado opuesto sobre la vuelta de los entrenamientos.

"Yo estoy en contradicción con lo que dijo Gallardo. River tiene un presidente que integra el Comité Ejecutivo de la AFA y tiene un entrenador con el prestigio suficiente para hablar del protocolo. Pero esto no es un tema que podamos hablar los entrenadores porque estamos incapacitados para dar este tipo de opiniones. Acá está la ciencia, la salud y hay un montón de valores que tenemos que acompañar", sostuvo Menotti en diálogo con El Show de la Selección por radio AM 690.

César Luis Menotti y Marcelo Gallardo

Y agregó: "Estamos obligados a acompañar las decisiones que tomen aquellos que están cuidando la salud de los argentinos. No hay una medida, no hay un tiempo... Son todas sorpresas, pero esto va a pasar. No tenemos ninguna autoridad, ni yo, ni Gallardo, ni ningún entrenador. El estado está presente y debe decidir si se puede entrenar y cómo se puede entrenar".

"En el fútbol, lo más importante es el ensayo, donde se discuten los relevos, donde se discute la formación de un equipo. Y eso exige la convivencia del plantel. Tendríamos que tener una definición clara y contundente de qué es lo que se puede hacer y por lo que escucho me parece imposible hacer entrenar a 30 jugadores en un campo de juego", continuó exponiendo el “Flaco”.

"Hay que ser muy prudentes y los entrenadores tenemos que estar a las expectativas de los médicos y esperar la posibilidad de poder entrenar. Lo único que pido es que tengamos prudencia para opinar y tratemos de reunirnos con los médicos, con los infectólogos. Correr de a tres, corro yo en mi departamento, pero todos sabemos que el fútbol lo que necesita es otra cosa. Yo soy optimista porque la AFA hoy es abierta, No tiene compromisos dictatoriales como en otro momento", completó su análisis el DT campeón del mundo en Argentina 1978.

Mientras, Jorge Bermúdez, exfutbolista y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors dialogó con el programa radial #Un BuenDomingo (AM 910), explicando su posición: "No sé qué dijo. Si él pidió volver a entrenar, hay que respetarlo, tendrá sus motivos. Yo digo que primero hay que sentarse, conversar, diagramar los protocolos necesarios. No es volver a entrenar y después hablar. Antes de terminar este torneo, fue el técnico que dijo que no jugaba. Estábamos todos en la misma actividad. No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la C, de la D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver a entrenar y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo".

Y concluyó el “Patrón”: "El Gobierno tiene que ayudar y AFA tiene que garantizar. Eso es actuar seriamente y con criterio. Después, jugar a puertas cerradas, que haya el mínimo de condiciones necesarias para estar tranquilos, diagnósticos y test necesarios. Es lo mínimo que deberían estar pensando".

El dilema de "inmunidad del rebaño"

Se conoce bajo esta expresión que alude al rebaño (grupo numeroso de animales que se crían juntos), al fenómeno que muestra cómo decrece la transmisión de una enfermedad después que una gran parte de la población la hubiera superado. También denominada “inmunidad colectiva”, los científicos que defienden esta tesis señalan que cuántos más miembros de una población se vayan contagiando, en diferentes niveles y tiempos, se estará más cerca de desarrollar las defensas contra el virus, evitándose su propagación (“barrera inmunológica”).

También apuntan que para lograr la efectividad deseada, deberían contagiarse entre el 40% y el 60% de la población, dependiendo de su conformación etaria. Frank Ball, profesor de Probabilidad Aplicada, de la Facultad de Ciencias Matemáticas (Universidad de Nottingham), dedicado a evaluar estrategias de vacunación para epidemias, sostiene que “a medida que más individuos socialmente activos sean más propensos a infectarse que los socialmente menos activos, también son más propensos a infectar a las personas. Por ello, el nivel de inmunidad del rebaño sería más bajo cuando la inmunidad está causada por la propagación de la enfermedad que cuando la inmunidad fruto de la vacunación”.

Para el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, es necesario encaminarse hacia un “contagio administrado”, afirmando que “algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso, eso no va a suceder, salvo que se queden encerrados hasta que aparezca una vacuna; el tema es cómo vamos logrando que (los contagios) sean administrados, que no explote de golpe, y estamos en sintonía con todos los científicos. Hay que encontrar un equilibrio entre el combate al Covid-19 y la economía”.

En contraposición, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, resume con énfasis: “No creemos en la estrategia del contagio controlado. Nosotros lo que queremos es tener la menor cantidad de contagios posible, pero entendemos las múltiples dimensiones del ser humano y una esencial es la económica, porque no se trata de que no se enfermen de una enfermedad y se enfermen de tantas otras cosas. Tiene que tener en claro la población que esas decisiones primero vayan para un lado y luego vayan hacia otro, de acuerdo a cómo veamos la evolución”.

Por último, para el médico infectólogo Pedro Cahn, uno de asesores del presidente Fernández, se expresó al contrario: “El contagio controlado se basa en el planteo de dejar que se infecten muchas personas para generar una especie de inmunidad de rebaño y es un absurdo epidemiológico, porque se basa en asumir que los anticuerpos que el organismo genera como respuesta al virus son protectores, es decir, generan inmunidad, y esto no está comprobado”.

Mientras continúa candente el dilema hasta que el mundo científico pueda hallar un tratamiento eficaz o una vacuna contra el Covid-19, el fútbol está paralizado en Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Brasil, que en plena curva ascendente de contagios, ha reiniciado el campeonato carioca en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a puertas cerradas y sin público.

A falta de partidos, los actores de la industria futbolera se convierten a diario en noticia, y lo que más importa es transmitir el mensaje. Lejos de llamarse a silencio, entrenadores, médicos, ministros, jugadores, encienden el fuego y polemizan en medio de la cuarentena obligatoria. Este buen ejercicio comunicacional permite discernir hacia dónde desean dirigirse y por dónde se quieren mirar.

Durante el aislamiento se ha cancelado la Copa Superliga y suspendido sin definición otros torneos en disputa, modificado los reglamentos, eliminado los controles financieros y los descensos, disuelto la Superliga Argentina de Fútbol ahora transformada en Liga Profesional, se renovaron autoridades en forma anticipada con mandato hasta el 2025, mediante una asamblea extraordinaria virtual convocada por AFA. Y hasta el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Fútbol (AFA), les abrió un expediente a los directivos del Club Deportivo Mc Allister de La Pampa, para que hagan su descargo por presunta violación de la prohibición de entrenar hasta que se establezca la Fase 4 en todo el país, ignorándose que el gobierno provincial había autorizado las prácticas deportivas según el protocolo sanitario aprobado.

Ante estas muestras de decadencia y en medio de la pandemia cuyo final es una gran incógnita, Gallardo tiene sobradas razones para preocuparse, pero al mismo tiempo, le asiste el derecho de no callarse y decir lo que piensa, por no sentirse oveja del mismo rebaño.