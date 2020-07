La apuesta a un mercado en pesos con bancos que vendan dólar futuro

Si un banco compra Obligaciones Negociables dólar linked, va a poder vender dólar futuro. Para los ahorristas es una manera de estar 'en dólares' y para los bancos no representa un problema mientras estén calzados con las ON correspondientes.

Por otro lado, una nueva norma para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que ayer comunicó la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que todos los valores negociables que tengan transacciones en pesos en mercado local se pueden seguir valuando al tipo de cambio implícito (MEP/CCL). La disponibilidad de los fondos en dólares y los valores negociables externos que no tengan negociación en pesos en el mercado local, se tienen que valuar al tipo de cambio oficial.

Ambas medidas forman parte del proceso de pesificación de la economía que el Gobierno intenta llevar a cabo. Tal vez, la ruptura de los contratos dolarizados de las tarifas fue el primero de los movimientos en este sentido que el Ejecutivo dispuso al poco tiempo de llegar a la Casa Rosada.

En el medio pasaron cosas. La pandemia del coronavirus y la decisión de poner en práctica una larga cuarentena, tuvo como consecuencia directa en la economía un aumento de la emisión monetaria para poder cumplir con un mayor asistencialismo dadas, entre otras cosas, la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que viven millones de Argentinos.

Pero esa situación volvió a instalar el debate sobre si es o no inflacionario emitir moneda. Si bien es cierto que se llegó a la pandemia con casi dos años de política monetaria restrictiva de la anterior gestión que nunca demostró tener impacto sobre el nivel de inflación, de hecho se cerró el período con mayor suba de precios desde las híper de los 89/90. Pero de ahí a pensar que la emisión sin límite no tiene consecuencias negativas es otro tema. Si la emisión no fuese un problema el Gobierno ya hubiese resuelto la pobreza, por ejemplo.

El equipo económico del ministro Martín Guzmán es consciente de que no hay emisión ilimitada, que fue necesaria pero que a la salida de la pandemia se va a saber si hay o no excedente de circulante y si es necesario regular. Lo dijo el propio Guzmán esta semana en el programa Brotes Verdes de C5N: "La emisión monetaria tiene límites".

Para el Gobierno una parte de ese circulante tiene que ir a financiar al Estado, de hecho ya en el cierre del primer semestre, Economía logró colocar más deuda de la que tenía que renovar y eso le permitió cubrir, aunque sea marginalmente por ahora, el déficit con deuda en lugar de con transferencias del Banco Central. La otra parte tiene que ir a financiar al sector privado, tanto para poner en marcha las empresas con capital de trabajo como para las inversiones que empiecen a moverse. Nada parece fácil. Lo cierto es que se dan señales de pesificación, está en cada uno registrarlas.