Impuesto a la Renta Financiera: un ejemplo práctico que muestra su complejidad

La reforma introducida a la ley del Impuesto a las ganancias por la 27430, ha originado un nivel de complejidad importante en su aplicación práctica, y por lo tanto la liquidación del gravamen a la renta financiera en un portfolio de inversión variado requerirá de una laboriosa tarea.

En este trabajo analizaremos las implicancias prácticas con un título público argentino.

Título público Bonar 2024 (Ley Argentina) AY 24, existencia valor nominal 100.000

(Ley Argentina) AY 24, existencia valor nominal 100.000 Adquiridos el 24/2/2016 en $ 1.661.000 (aproximadamente u$s 109.000)

Cotización al 31/12/2017 u$s 117,20 cada 100, o sea u$s 117.200.

u$s 117,20 cada 100, o sea u$s 117.200. Interés (cupón) 8,75% anual

Intereses contenidos en la cotización desde el 7/11/2017 al 31/12/2017, 54 días, u$s 1.294,52

Valor neto sobre la par (117.200 menos 1.294,52, menos el valor nominal de 100.000) u$s 15.905,48

Amortización: 6 cuotas anuales a partir del 7/05/2019, de las cuales las 5 primeras son del 16,66% y la última de 16,70%

Como consecuencia de esta información se puede armar el siguiente cuadro de cobro en dólares de los cupones:

fecha Interés nominal Ajuste de intereses Recupero sobre la par Renta gravada amortización 7/5/18 4375,00 -1294,52 -1987,69 1092,79 7/11/18 4375,00 -1987,69 2387,31 7/5/19 4375,00 -1987,69 2387,31 16.660 7/11/19 3646,12 -1656,54 1989,58 7/5/20 3646,12 -1656,54 1989,58 16.660 7/11/20 2917,25 -1325,39 1591,86 7/5/21 2917,25 -1325,39 1591,86 16.660 7/11/21 2188,37 -994,24 1194,13 7/5/22 2188,37 -994,24 1194,13 16.660 7/11/22 1459,50 -663,09 796,41 7/5/23 1459,50 -663,09 796,41 16.660 7/11/23 730,62 -331,94 398,68 7/5/24 730,62 -331,94 398,68 16.700 totales 35.008,72 -1294,52 -15.905,47 17.808,73 100.000

Determinación de los intereses gravados

El primer cobro de intereses es de u$s 4.375, al cual corresponde restarle los intereses contenidos en la cotización al 31/12/2017 de u$s 1294,52, quedando un neto de intereses gravados de u$s 3.080,48, que están alcanzados a la alícuota del 15%, al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina a esa fecha, que era de $ 21,50, o sea la renta gravada es de $ 66.230,32. Este ajuste es opcional, pero hacerlo es conveniente para reducir el impacto del primer año. De no hacerse tal opción forma parte del costo.

El valor sobre la par puede ser deducido, optativamente, en función del devengamiento de cada año. Falta que la reglamentación establezca como hacerlo. Nosotros lo hemos devengado en proporción a los cupones de intereses.

Aplicando esta opción corresponde restar en el año 2018 u$s 3975,38 (u$s 1987,69 por cada cupón), y convertirlos al último valor de cotización del Banco de la Nación Argentina comprador al 31/12/2018. Esta conversión no es razonable, debiera ser la de la fecha de cada cupón, pero es lo que establece la norma. Si asumimos que tal cotización al 31 de diciembre de 2018 será de $ 40, tendremos que deducir de los intereses $ 159.015,20 (u$s 3975,38 x 40).

Resumiendo tendremos:

Renta del cupón del 7/5/2018 $ 66.230,32

Renta del cupón del 7/11/2018 (estimado el tipo de cambio en $ 37) $ 161.875

Recupero de la parte sobre la par (estimado, resta) $ 159.015,20

Renta gravada al 15% por intereses $ 69.090,12

Impuesto 15% $ 10.363,52

Otro tema a analizar es la justificación patrimonial, por cuanto han ingresado al patrimonio del contribuyente el 7/5/2018 u$s 4375, que corresponde valuarlos a $ 21,50, o sea $ 94.062,50, y otros u$s 4375 a u$s 37 (estimado) que son $ 161.875, entre ambos $ 255.937,50. Dado que se han gravado $ 69.090,12, la diferencia deberá ser parte de la justificación patrimonial, $ 186.847,38. Estos números son válidos en la medida que los bonos se mantengan valuados en el patrimonio del impuesto a las ganancias al costo de $ 1.661.000.

Otra forma de mostrar la valuación en la declaración patrimonial del impuesto a las ganancias, es considerar como nuevo costo la cotización en pesos de los bonos al 31/12/17, lo que determinará una justificación patrimonial diferente.

Determinación del resultado de la compraventa

Supongamos que el 30 de noviembre se venden los bonos en u$s 98.000, que incluyen intereses corridos por u$s 551,37, equivalentes a $ 3.626.000 y $ 20.400,69 (estimando el dólar a $ 37), respectivamente. Tendremos lo siguiente:

Resultado de la venta:

Precio de venta, neto de intereses corridos u$s 97.448,63

Costo de venta u$s 115.905,48, menos los recuperos sobre la par u$s 1987,69 x 2, neto u$s 111.930,10.

Pérdida en la venta de títulos públicos u$s 14.481,47, que al tipo de cambio estimado a esa fecha ($ 37) son $ 535.814,39 (quebranto específico, no compensable con la resultado de los intereses obtenidos, que se puede compensar con ganancias del mismo tipo, en el ejercicio, o utilizarse en los 5 años siguientes, actualizado por IPIM).

La justificación patrimonial de esta venta se determina considerando el costo de venta de u$s 111.930,10 a $ 37, lo que da un valor de costo de $ 4.141.413,70, del cual detraemos el costo inicial de $ 1.661.000, y tenemos el resultado no gravado de $ 2.480.413,70.

Resultado de los intereses contenidos en la venta:

u$s 551,37 a $ 37 (estimado) $ 20.400,69, gravado al 15%

Síntesis: tal cual manifestamos en el primer párrafo, confirmamos con el ejemplo, la complejidad en la liquidación del gravamen se excede de toda lógica.