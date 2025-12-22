Cada diciembre, miles de familias en Colombia se reúnen para rezar la Novena de Aguinaldo, una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas navideñas. Sin embargo, año tras año surgen dudas sobre las fechas exactas en las que se realiza y temores que se repiten.

La confusión suele aparecer cuando se acerca el 24 de diciembre, ya que muchas personas no tienen claro si la novena debe rezarse también el 25 o si concluye antes de la celebración central. Esta incertidumbre se repite incluso entre quienes participan de la tradición desde hace años.

Con la llegada de la Novena de Aguinaldo 2025, vuelve a instalarse la pregunta sobre los días correctos para rezarla y el sentido histórico y religioso de su finalización en Nochebuena, una fecha clave dentro del calendario litúrgico.

¿Qué días se reza la Novena de Aguinaldo 2025?

La Novena de Aguinaldo se reza durante nueve días consecutivos, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, inclusive. Cada uno de estos días representa un momento del camino previo al nacimiento de Jesús y forma parte del tiempo litúrgico del Adviento.

En 2025, al igual que todos los años, la tradición indica que la última jornada de la novena coincide con la noche del 24 de diciembre, cuando muchas familias finalizan el rezo antes de la celebración de la Navidad.

El 25 de diciembre está destinado a la celebración del nacimiento de Jesús y no a la preparación previa. Freepik

¿Por qué la Novena de Aguinaldo se termina el 24 de diciembre y no el 25?

La novena finaliza el 24 de diciembre porque su objetivo es preparar espiritualmente la llegada del Niño Jesús, cuyo nacimiento se celebra en la medianoche de esa jornada. Por este motivo, el rezo cumple su función antes de que comience oficialmente la Navidad.

El 25 de diciembre está destinado a la celebración del nacimiento de Jesús y no a la preparación previa. Por esa razón, la Iglesia no contempla la continuidad de la novena durante ese día, ya que el tiempo de espera concluye con la Nochebuena.

¿Qué pasa si no se reza la Novena de Aguinaldo completa?

Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la Novena de Aguinaldo no es una obligación, sino una práctica devocional y cultural. No rezarla completa o saltear algún día no implica una falta religiosa ni un pecado.

No obstante, muchas familias eligen cumplir los nueve días como una forma de mantener viva la tradición y compartir un momento de encuentro, especialmente con niños y adultos mayores durante las celebraciones de fin de año.

¿La Novena de Aguinaldo es obligatoria para los católicos?

La Novena de Aguinaldo no es obligatoria dentro de los preceptos de la Iglesia. Se trata de una devoción popular, especialmente arraigada en Colombia, que se transmite de generación en generación.

Su valor radica en el significado espiritual y cultural que tiene para quienes la practican, más que en una exigencia formal. Por ese motivo, cada familia puede adaptarla a sus tiempos y posibilidades sin perder el sentido de la celebración.