El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Virgo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 14 de agosto de 2026.

El horóscopo de este viernes para Virgo

Para Virgo, el regreso inesperado de alguien del pasado puede remover viejas aguas. Priorizar el propio centro emocional y observar antes de actuar ayuda a sostener el día con calma.

Las circunstancias tenderán a arrastrar, pero cuando el timón vuelve a manos propias, las decisiones aclaran el horizonte. Pequeños márgenes de silencio y límites amables facilitan recuperar el rumbo.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Virgo?

En el trabajo este 2026-08-14, Virgo podría vivir tensiones cuando alguien del pasado reaparezca y te descoloque; toma las riendas de tus emociones, fija límites y concentra tu energía en lo esencial: así podrás retomar el control, evitar decisiones impulsivas y cerrar el día con estabilidad y aprendizaje.

Virgo: así te irá en el amor este viernes

Virgo: en el amor, hoy podrías sentirte descolocado por la reaparición de alguien del pasado. Respira, pon límites y retoma el control de tus emociones antes de decidir.

Compatibilidad del día: Tauro. Su calma y estabilidad te ayudarán a mantener los pies en la tierra y a diferenciar entre nostalgia y verdadero deseo.

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte "61, 52, 93, 9" sirven para atraer oportunidades, tomar decisiones acertadas y potenciar la suerte en trabajo y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, hoy protege tu salud mental: practica respiración 4-4-6 durante unos minutos, escribe lo que sientes y da un paseo breve; pon límites firmes a esa persona del pasado para mantenerte al mando de tus emociones.