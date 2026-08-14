Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 14 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 600,45 pesos colombianos.

La cotización del Real cayó -3.25% en la última semana y -14.41% en el último año, indicando una tendencia de debilitamiento.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Real fue del 8.72%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.61% que ha presentado.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia mayormente bajista, con siete descensos seguidos en el tramo central, breves repuntes aislados y un cierre nuevamente a la baja.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: