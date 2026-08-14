Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 14 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.603,54 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.22% y en el último año acumula un descenso de -18.93%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 39.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro tuvo cinco subidas y cinco caídas, por lo que terminó casi sin cambio. Empezó con dos alzas seguidas, luego dos bajas, alternó direcciones y, tras dos descensos consecutivos al final, rebotó en la última sesión.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 14 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es 360354.00 pesos colombianos (a 3603.54 por unidad), 200 euros cuestan 720708.00 pesos y 500 euros cuestan 1801770.00 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: