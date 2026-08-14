Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 14 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 14 de agosto para Escorpio

Para Escorpio, conviene pedir apoyo de forma explícita en el trabajo; a veces se asumen como obvias ideas solo propias.

En lo personal, podría llegar una pequeña sorpresa de un ser querido, algo que gustará y alegrará la jornada.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Escorpio, el 2026-08-14 te irá mejor en el trabajo si pides ayuda de forma clara cuando la necesites y evitas dar por sentado que los demás saben lo que esperas; al comunicarte con precisión, las tareas avanzarán con más fluidez y te sentirás respaldado. Además, una pequeña sorpresa de un ser querido elevará tu ánimo y te dará un empujón extra.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, en el amor hoy te irá mejor cuando pidas con claridad lo que sientes y necesitas; evita dar por hecho lo que tu pareja entiende. Una pequeña sorpresa de alguien cercano alegrará tu día y reforzará el vínculo.

Tu compatibilidad más marcada hoy será con Cáncer, que sabrá acompañarte y ofrecer apoyo sincero. Si estás soltero, una charla directa con un Cáncer podría abrir una conexión prometedora.

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte 11, 23, 32 y 38 pueden servir para escoger fechas, tomar decisiones clave o tentar la suerte en sorteos y proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, cuida tu salud mental practicando la comunicación asertiva: pide ayuda en el trabajo para reducir el estrés, cuestiona las suposiciones que te generen ansiedad y deja que la sorpresa de un ser querido nutra tu ánimo; acompáñalo con respiraciones profundas o una breve caminata.