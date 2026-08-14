El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 14 de agosto de 2026.

El horóscopo de este viernes para Leo

Para Leo, el día se perfilaría hacia el apego a la familia y a lo propio, como vía para reconocer las raíces y reencontrarse. La calidez del hogar actuaría como sostén.

Ante un encuentro afectivo valioso, el refugio podría levantarse allí mismo sin perder identidad. La jornada tendería a la felicidad serena.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Hoy, 2026-08-14, las personas de Leo sentirán en el trabajo una fuerte necesidad de estabilidad y de proteger lo que han construido; priorizarán tareas que consoliden recursos y procesos, rindiendo más en entornos conocidos. Su motivación crecerá al colaborar con alguien de confianza, hallando en esa alianza un refugio que les permita enfocarse y cerrar pendientes. Eviten cambios bruscos y apuesten por ordenar, asegurar y formalizar; cuidar el vínculo con el equipo traerá resultados sólidos.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo: Hoy el amor te llevará a cuidar lo que llamas hogar; buscarás estabilidad, ternura y señales claras de compromiso. Si estás en pareja, fortalecerás la intimidad; si estás soltero, te atraerá alguien que te haga sentir cobijo y pertenencia.

Compatibilidad del día: Cáncer; su calidez familiar y necesidad de nido armonizan con tu deseo de construir un refugio afectivo. Las citas en ambientes tranquilos y las conversaciones sinceras fluirán con facilidad.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, los números de la suerte son 77, 74, 21 y 22; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o atraer buena fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, apóyate en tu familia o en ese vínculo especial para nutrir tu calma y crea un refugio en casa con rutinas simples: 10 minutos de respiración consciente y una caminata al sol cada día; así cuidas tu mente y tu energía sin aferrarte en exceso a las posesiones.