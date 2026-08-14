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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Tauro y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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El horóscopo de este viernes para Tauro

Para Tauro, el día se encauza mejor reservando espacios propios y favoreciendo vínculos ligeros; así, la mente se mantiene despejada y el ánimo estable.

También resulta valioso escuchar con calma lo que sienten las emociones: si la independencia reconforta, seguir ese pulso; si no, contemplar pequeños ajustes sin prisa.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Tauro?

Para Tauro, este 2026-08-14 el trabajo favorece la autonomía y la flexibilidad; te irá mejor en tareas sin controles excesivos ni compromisos rígidos, priorizando proyectos acotados y decisiones propias, pero revisa si esa independencia afecta la colaboración y los objetivos a largo plazo.

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Tauro: así te irá en el amor este viernes

Hoy, Tauro, en el amor notarás idas y venidas: preferirás mantener tu libertad antes que formalizar. Si expresas con claridad que buscas ligereza y evitas cualquier control, te sentirás en equilibrio con tus emociones.

Tu mayor compatibilidad del día será con Acuario, que respeta los espacios y no presiona. Juntos, los encuentros espontáneos y la complicidad fluirán sin ataduras, permitiéndote disfrutar sin compromisos pesados.

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, los números de la suerte son 69, 31, 89 y 52; sirven para elegir fechas clave, orientar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, si ahora te sienta bien evitar ataduras, cuida tu salud mental con pausas para escucharte (journaling o meditación), algo de ejercicio suave y buen descanso; revísate con honestidad para saber si esa libertad sigue beneficiando tus emociones.

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