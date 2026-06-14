Tercera Guerra Mundial: los únicos dos países latinos que permanecerían en pie, según la IA.

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La cuestión relacionada con la potencialidad de una Tercera Guerra Mundial surge con frecuencia en el debate público. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) ha proporcionado análisis acerca de qué naciones de Latinoamérica podrían estar mejor preparadas para enfrentar un escenario crítico, considerando su geografía, recursos y su posicionamiento estratégico.

Desde esta óptica, ChatGPT (modelo de IA) examina múltiples elementos, tales como la cercanía a áreas de conflicto, la capacidad para asegurar alimentos y agua, la estructura energética, así como las instituciones. Los resultados derivados de este análisis, aunque especulativos y abiertos a discusión, identifican a Chile y Uruguay como los países con mayores probabilidades relativas de lograr continuidad.

Tercera Guerra Mundial: los 2 países que sobrevivirían, según la IA

Según la simulación realizada con el modelo ChatGPT, los países que exhiben la mayor probabilidad relativa de estabilidad institucional y social son Chile y Uruguay.

En Chile, la cordillera de los Andes, la vasta línea costera del Pacífico Sur y la baja densidad poblacional del extremo sur propician rutas de abastecimiento y áreas de refugio; su matriz energética contempla hidroeléctrica, solar y eólica. Por su parte, Uruguay se caracteriza por su estabilidad política, población escasa, agua dulce y elevada participación de energías limpias, además de mantener un perfil internacional mesurado.

El razonamiento esencial combina baja visibilidad como objetivo militar, sólida disponibilidad de recursos hídricos y alimentarios, redes eléctricas con un elevado aporte renovable y posición geográfica distante de focos principales.

La inteligencia artificial analiza qué países latinoamericanos enfrentarían mejor una guerra mundial. (foto: archivo).

Tercera Guerra Mundial: motivos por los que otros países de la región no intervienen

Se reitera: es una simulación orientativa elaborada con ChatGPT, útil para discutir escenarios, no para anticipar el futuro.

Argentina también fue evaluada, con recursos y territorio amplios; no obstante, su extensión, activos energéticos y puertos atlánticos podrían incrementar la posibilidad de impacto en un conflicto mayor.

El modelo descarta a estados con elevada exposición a nodos estratégicos globales o con grandes polos industriales/energéticos susceptibles de convertirse en blancos. México comparte frontera y cadenas críticas con EE.UU.; Brasil concentra infraestructura sensible; Colombia y Perú se ubican cerca de rutas marítimas esenciales del Pacífico.

La inteligencia artificial evalúa países latinoamericanos ante una posible guerra mundial (foto: archivo).

Factores que la IA evalúa para seleccionarte

En virtud del análisis del modelo, se establecieron los siguientes criterios como fundamentales para determinar la identificación de Chile y Uruguay: