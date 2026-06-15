Llega al país el barco de combate nacional pionero: el más fuerte de América Latina con tecnología militar de última generación.

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En un contexto regional donde las armadas están avanzando hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, un proyecto que marca un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. Este buque de guerra se convertirá en el más grande jamás edificado en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar de manera integral la flota de la Armada.

Este programa no solo conlleva implicaciones militares, sino que también tiene un impacto industrial y estratégico. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y promueve el desarrollo del sector naval colombiano.

¿Cómo será el barco de combate nacional más fuerte de América Latina con tecnología militar de última generación?

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo que ha demostrado su eficacia en diversas armadas y que fue desarrollado bajo una arquitectura modular. Esta característica permite la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, facilitando así futuras modernizaciones sin necesidad de rediseñar la plataforma.

Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción, realizada mediante 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de enfrentar proyectos de alta complejidad tecnológica.

Colombia inicia construcción de su primera fragata nacional: un hito para la defensa y la industria.

Cómo lograr máxima flexibilidad en misiones navales clave

La Plataforma Estratégica de Superficie se concibió como un buque multipropósito, apto para realizar diversas misiones en el Caribe y el Pacífico. Su diseño le permite operar en contextos de defensa naval, así como en operaciones de seguridad marítima y colaboración internacional.

La versatilidad de esta Plataforma Estratégica de Superficie incrementa la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia frente a amenazas convencionales y no convencionales, eliminando la necesidad de embarcaciones especializadas para cada tarea.

Entre las funciones primordiales que se estiman para esta plataforma se encuentran:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Tecnología, estrategia y autonomía transforman la industria

Simultáneamente, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conlleva a una reducción de costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia experimenta un avance cualitativo en su estrategia naval, consolidándose como un actor relevante en la industria de defensa regional.

El valor estratégico de la fragata trasciende su capacidad operativa, destacándose por su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará debidamente preparada para operar bajo estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.