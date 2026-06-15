La Corte Suprema de Colombia resolvió a favor de los pensionados y obtendrán indemnización en estos casos (Fuente: Corte Suprema).

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido un criterio fundamental que favorece a pensionados afiliados a fondos privados. Según esta decisión, se reconoce el derecho a reclamar una indemnización en aquellos casos donde los afectados no recibieron la información adecuada al momento de decidir su traslado de régimen pensional.

Asimismo, dicha decisión fue explicada por la Sala de Casación Laboral, a través de un informe difundido por Semana. Este fallo se dirige específicamente a aquellos individuos que, al finalizar su proceso de pensión en una AFP, reciben una mesada menor a la que hubiesen alcanzado en Colpensiones.

Indemnización a pensionados: cuándo se paga y requisitos clave

El alto tribunal determinó que la reparación es procedente en situaciones donde el fondo privado no proporcionó información clara, suficiente y oportuna respecto a las implicaciones del traslado entre regímenes.

Esto abarca casos en los que el afiliado no recibió información adecuada sobre beneficios, riesgos, requisitos o diferencias al elegir entre el régimen público o el privado. En caso de que esta falta de información haya afectado su capacidad para pensionarse con un ingreso superior, tendrá derecho a solicitar compensación económica.

La Corte Suprema de Justicia beneficia a pensionados por falta de información en traslados (Fuente: Corte Suprema).

Qué pruebas deben presentarse ante la Justicia

Es relevante señalar que no todos los casos serán automáticos. Para poder acceder a la indemnización, es indispensable comprobar tres elementos fundamentales:

La existencia de un daño reparable .

Una conducta culposa por parte de la AFP.

Relación directa entre esa conducta y el perjuicio sufrido.

En otras palabras, será necesario demostrar que la falta de información influyó en la decisión y ocasionó una pérdida concreta para el pensionado.

Así calcularán tu monto a pagar

El tribunal comunicó que implementó un sistema objetivo que permite a jueces y magistrados evaluar los perjuicios en cada expediente.

La finalidad es que la reparación se relacione con la pérdida sufrida por el afiliado, particularmente cuando la pensión otorgada en el régimen privado fue inferior a la que habría percibido en Colpensiones. Asimismo, la Corte presentó una herramienta digital en su sitio web para simplificar dichos cálculos en futuros procedimientos judiciales.

Por qué la Corte Suprema falló a favor de los afiliados

La Corte destacó que la decisión de cambiar de régimen es de suma importancia, lo que implica que las administradoras están obligadas legalmente a proporcionar una explicación clara sobre los impactos, beneficios y posibles riesgos asociados. La falta de dicha comunicación puede dar lugar a responsabilidades patrimoniales si el trabajador es perjudicado.

De acuerdo con la sentencia, el origen del problema radica en la vulneración del derecho de los ciudadanos a tomar decisiones que les permitan estar debidamente informados respecto a su futuro pensional.

La resolución permite que un gran número de individuos analicen su transición al sistema privado, considerando si se presentaron omisiones significativas por parte de la AFP. Esta situación también subraya la obligación informativa de las administradoras y establece un precedente trascendental en el ámbito del sistema pensional colombiano.

Así mismo, la relevancia de este fallo no puede ser subestimada, ya que invita a todos los interesados a realizar un exhaustivo examen de su situación pensional actual.