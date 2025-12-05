“Venezuela será libre en...”: la predicción de Mhoni Vidente que le puso fin a Nicolás Maduro

La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, volvió a sorprender a sus seguidores con una curiosa visión sobre Nicolás Maduro y Venezuela. “Será libre en...”, advirtió.

La astróloga, cuyo verdadero nombre es Mhoni Seeram, consolidó su fama en América Latina debido a sus profecías sobre eventos mundiales, desastres naturales, celebridades y política.

Según sus palabras en enero de 2025, el fin del régimen de Nicolás Maduro está cerca, marcando el inicio de una nueva etapa de libertad para Venezuela. ¿De qué se trata la predicción?

Predicción de Mhoni Vidente sobre Venezuela: ¿De qué se trata?

Mhoni Vidente reveló que tuvo una visión sobre Nicolás Maduro y Venezuela que dejó en shock a muchos ciudadanos: “Venezuela será libre en marzo o abril del 2025”.

"Venezuela será libre en poco tiempo", dijo Mhoni Vidente. Leonardo Fernandez Viloria

"El 10 de enero, el dictador Nicolás Maduro asumirá el poder, a pesar de la oposición de muchas personas y de no haber sido elegido como presidente legítimo. Sin embargo, en marzo o abril, ese régimen dejará de existir“, reveló la astróloga.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el futuro político del mundo?

“Tras la caída del dictador sirio Bashar Al-Assad, la geopolítica cambiará para siempre“, predijo Mhoni Vidente. Luego aclaró que: “Viene una cascada de caída de dictadores”.

La astróloga mencionó que Cuba y Venezuela podrían ser epicentros de grandes transformaciones. “La gente quiere cambios y vivir bien en su país”, detalló Mhoni Vidente.