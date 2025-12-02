Este plan turístico se convierte cada diciembre en uno de los recorridos más buscados (Fuente: archivo).

El Tren de la Sabana Navidad 2025 ya confirmó sus fechas, precios y horarios para la temporada festiva que irá desde mediados de diciembre de 2025 hasta inicios de enero de 2026, con operaciones especiales en Bogotá y paradas en estaciones icónicas de la región.

Las tarifas, el recorrido y la disponibilidad generaron gran interés entre los viajeros, especialmente porque se trata de uno de los planes familiares más tradicionales durante la época decembrina.

¿Cuáles son las fechas y horarios del Tren de la Sabana en Navidad 2025?

El servicio navideño estará disponible del 15 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con excepción del 24 y 31 de diciembre, días en los que no habrá operación por logística interna.

Los horarios del recorrido nocturno navideño, conocido por sus luces y ambientación festiva, están programados así:

Gran Estación (costado occidental): salida 6:45 p. m.

Estación Usaquén : llegada 7:15 p. m. / salida 8:00 p. m.

Estación La Caro : llegada 8:50 p. m. / salida 9:20 p. m.

Estación Usaquén (retorno): llegada 10:10 p. m. / salida 10:15 p. m.

Gran Estación (costado occidental): llegada 10:45 p. m.

Turistren se convierte cada diciembre en uno de los recorridos más buscados por su ambiente festivo.

Asimismo, el tren turístico tradicional de día —que incluye parada en Zipaquirá— mantendrá su programación de sábados, domingos y festivos:

Gran Estación : salida 8:45 a. m.

Usaquén : salida 9:15 a. m.

Zipaquirá : llegada 10:45 a. m.

Zipaquirá : retorno 3:15 p. m.

Usaquén : llegada 4:45 p. m.

Gran Estación: llegada 5:15 p. m.

¿Cuánto vale el pasaje del Tren de la Sabana en Navidad 2025?

Para la temporada navideña, los precios confirmados para el recorrido nocturno son:

Pasaje individual: $72.000

Niños menores de 3 años: no pagan tiquete si van en brazos y no ocupan puesto

Para la ruta turística del día hacia Zipaquirá, las tarifas oficiales son:

Niños (3 a 12 años): $80.000

Adultos (13 a 59 años): $85.000

Adulto mayor (mayores de 60 años): $80.000

Es importante tener en cuenta que el valor no incluye alimentación ni ingreso a la Catedral de Sal de Zipaquirá.

¿Cuál es el recorrido del Tren de la Sabana en Navidad 2025?

El trayecto del tren navideño comienza y termina en Bogotá, con un circuito especial para disfrutar de luces y ambientación festiva durante toda la noche. La ruta oficial es:

Plataforma férrea del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación (frente a la Plazoleta de Los Alfiles).

Estación de Usaquén – Avenida Carrera 9 #110–08.

Estación La Caro.

Regreso a Usaquén.

Retorno final a Gran Estación.

Este recorrido está diseñado para que los pasajeros disfruten del paisaje nocturno, shows navideños y actividades temáticas dentro del tren.

¿Dónde comprar boletas para el Tren Navideño en Bogotá?

Las entradas se pueden adquirir tanto de manera presencial como virtual:

Venta presencial

Estación de La Sabana (centro): Calle 13 #18–24. Solo venta anticipada; el tren no sale desde esta estación.

Estación de Usaquén (norte): Avenida Carrera 9 #110–08.

Venta virtual

Los tiquetes también están disponibles en TuBoleta.com, donde se habilitarán todas las fechas de la temporada.

¿Qué incluye y qué no incluye el plan del Tren de la Sabana navideño?

El servicio navideño del Turistren ofrece: