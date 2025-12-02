En esta noticia
El Tren de la Sabana Navidad 2025 ya confirmó sus fechas, precios y horarios para la temporada festiva que irá desde mediados de diciembre de 2025 hasta inicios de enero de 2026, con operaciones especiales en Bogotá y paradas en estaciones icónicas de la región.
Las tarifas, el recorrido y la disponibilidad generaron gran interés entre los viajeros, especialmente porque se trata de uno de los planes familiares más tradicionales durante la época decembrina.
¿Cuáles son las fechas y horarios del Tren de la Sabana en Navidad 2025?
El servicio navideño estará disponible del 15 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con excepción del 24 y 31 de diciembre, días en los que no habrá operación por logística interna.
Los horarios del recorrido nocturno navideño, conocido por sus luces y ambientación festiva, están programados así:
- Gran Estación (costado occidental): salida 6:45 p. m.
- Estación Usaquén: llegada 7:15 p. m. / salida 8:00 p. m.
- Estación La Caro: llegada 8:50 p. m. / salida 9:20 p. m.
- Estación Usaquén (retorno): llegada 10:10 p. m. / salida 10:15 p. m.
- Gran Estación (costado occidental): llegada 10:45 p. m.
Asimismo, el tren turístico tradicional de día —que incluye parada en Zipaquirá— mantendrá su programación de sábados, domingos y festivos:
- Gran Estación: salida 8:45 a. m.
- Usaquén: salida 9:15 a. m.
- Zipaquirá: llegada 10:45 a. m.
- Zipaquirá: retorno 3:15 p. m.
- Usaquén: llegada 4:45 p. m.
- Gran Estación: llegada 5:15 p. m.
¿Cuánto vale el pasaje del Tren de la Sabana en Navidad 2025?
Para la temporada navideña, los precios confirmados para el recorrido nocturno son:
- Pasaje individual: $72.000
- Niños menores de 3 años: no pagan tiquete si van en brazos y no ocupan puesto
- Para la ruta turística del día hacia Zipaquirá, las tarifas oficiales son:
- Niños (3 a 12 años): $80.000
- Adultos (13 a 59 años): $85.000
- Adulto mayor (mayores de 60 años): $80.000
Es importante tener en cuenta que el valor no incluye alimentación ni ingreso a la Catedral de Sal de Zipaquirá.
¿Cuál es el recorrido del Tren de la Sabana en Navidad 2025?
El trayecto del tren navideño comienza y termina en Bogotá, con un circuito especial para disfrutar de luces y ambientación festiva durante toda la noche. La ruta oficial es:
- Plataforma férrea del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación (frente a la Plazoleta de Los Alfiles).
- Estación de Usaquén – Avenida Carrera 9 #110–08.
- Estación La Caro.
- Regreso a Usaquén.
- Retorno final a Gran Estación.
Este recorrido está diseñado para que los pasajeros disfruten del paisaje nocturno, shows navideños y actividades temáticas dentro del tren.
¿Dónde comprar boletas para el Tren Navideño en Bogotá?
Las entradas se pueden adquirir tanto de manera presencial como virtual:
Venta presencial
- Estación de La Sabana (centro): Calle 13 #18–24. Solo venta anticipada; el tren no sale desde esta estación.
- Estación de Usaquén (norte): Avenida Carrera 9 #110–08.
Venta virtual
- Los tiquetes también están disponibles en TuBoleta.com, donde se habilitarán todas las fechas de la temporada.
¿Qué incluye y qué no incluye el plan del Tren de la Sabana navideño?
El servicio navideño del Turistren ofrece:
- Ambientación y música de Navidad durante todo el recorrido.
- Paradas programadas para disfrutar actividades familiares.
- Acompañamiento de guías y personal de logística.
- Lo que no incluye:
- Comidas o snacks.
- Entradas a la Catedral de Sal para la ruta diurna.
- Servicios adicionales dentro de estaciones.