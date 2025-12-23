Construyen uno de los metros más extensos de Sudamérica: posee una gran longitud, conecta ciudades y entrará en vigencia a partir de este año

El sistema educativo de Bogotá enfrenta un nuevo golpe con el anuncio del cierre del Colegio Nueva Alianza Integral, una institución privada que durante 46 años formó a generaciones de estudiantes en la capital. La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad fundadora, que confirmó el fin de sus actividades tras evaluar la sostenibilidad del proyecto educativo.

El cierre se produce en un momento marcado por la baja natalidad en Colombia y la reducción sostenida de la matrícula escolar, factores que han puesto en aprietos a numerosos colegios privados del país. Desde la dirección del plantel reconocieron que mantener la operación en estas condiciones se volvió inviable, pese al esfuerzo realizado para preservar la calidad académica.

Las razones detrás del cierre del colegio

A través de un comunicado, la institución explicó que la crisis demográfica ha tenido un impacto directo en su funcionamiento. “Con respeto y gratitud, nos dirigimos a ustedes para compartir una decisión que ha sido difícil y profundamente sentida”, señaló la Sociedad Romero Vivas, fundadora del colegio, al informar oficialmente el cierre.

La situación demográfica afectó los ingresos de la institución (Fuente: archivo). Constantinis

En ese mismo documento, el colegio contextualizó su situación dentro de una tendencia nacional más amplia. “Según datos recientes del Directorio Único de Establecimientos Educativos, más de 760 colegios han cerrado en los últimos seis años”, advirtió la institución, subrayando que Bogotá no ha sido ajena a este fenómeno que afecta al sector educativo privado.

Menos estudiantes y una capacidad instalada sin usar

El comunicado también detalló cómo la reducción de estudiantes golpeó directamente las finanzas del plantel. Actualmente, el colegio operaba muy por debajo de su capacidad, con menos de la mitad de los cupos ocupados, una situación que limitó la inversión en infraestructura y aumentó la presión de los costos fijos.

“La baja cobertura afecta directamente nuestros ingresos y nos expone a una alta vulnerabilidad frente a los costos que exige la prestación de un servicio educativo de calidad”, explicó la institución, al señalar que la disminución constante de la matrícula hizo imposible sostener el proyecto en el mediano plazo.

Un legado académico que deja huella en Bogotá

Pese al cierre, el colegio recordó los logros alcanzados durante su trayectoria. Uno de los más recientes fue su destacada posición en el Ranking Distrital de colegios calendario A, donde ocupó el puesto 20 con base en los resultados de la Prueba Saber 11°, reflejo de su desempeño académico.

En su mensaje final, la comunidad educativa expresó un agradecimiento a estudiantes, docentes y familias. “Sabemos que esta noticia puede generar incertidumbre y tristeza, pero también representa una oportunidad para crecer y explorar nuevos horizontes”, concluyó el comunicado, marcando el cierre de una etapa significativa para la educación en la ciudad.