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Tiendas D1 ha agregado a su selecto inventario un termo de acero inoxidable con taza de la marca Red Flag, una opción adecuada para aquellos que desean transportar bebidas, ya sean calientes o frías, a un costo razonable. Este artículo se encuentra disponible por menos de $150.000 y forma parte de la oferta disponible en determinados puntos de venta y plataformas habilitadas por la cadena.
El precio de este artículo lo convierte en una de las opciones más asequibles dentro de la categoría de termos de acero inoxidable que comercializan las grandes superficies en Colombia. No obstante, como sucede con otros productos de temporada o catálogo, la disponibilidad puede fluctuar de acuerdo al inventario de cada tienda.
Así es el termo de acero inoxidable que vende Tiendas D1
El producto figura en el catálogo de la cadena como “Termo en acero inoxidable con taza”, de la marca Red Flag y tiene un precio de $14.900. Este artículo está confeccionado en acero inoxidable y presenta una taza integrada en la tapa, característica común en tales recipientes para facilitar el consumo de bebidas fuera del hogar.
Está concebido para mantener la temperatura de las bebidas durante un periodo más prolongado en comparación con un recipiente convencional, lo que le confiere versatilidad para su uso con café, té, chocolate, agua o infusiones tanto en estado caliente como frío. Su diseño también permite transportarlo con facilidad en contextos laborales, universitarios o actividades recreativas al aire libre.
Características y usos del termo de acero inoxidable con taza
- Producto: Termo en acero inoxidable con taza.
- Marca: Red Flag.
- Material: acero inoxidable.
- Uso recomendado: bebidas calientes y frías.
- Precio: $14.900.
- Disponible: sujeto al inventario de cada Tiendas D1.
Dónde comprar el termo de D1 barato
Se sugiere la adquisición del termo de acero inoxidable debido a su precio accesible, recomendándose hacerlo antes de que se agote, dado que su disponibilidad depende del inventario de cada tienda.
Este producto puede ser adquirido a través del sitio web de domicilios de Tiendas D1: https://domicilios.tiendasd1.com/p/termo-en-acero-inoxidable-con-taza-12008395
Tiendas D1 cerca de mí: abiertas hoy y cómo llegar
Para localizar la Tienda D1 más cercana a su ubicación, se pueden emplear las siguientes alternativas:
- Página web oficial de Tiendas D1. Aunque el sitio no dispone de un localizador de tiendas, es posible consultar las secciones de contacto para obtener información adicional.
- Redes sociales de Tiendas D1, donde frecuentemente se publica información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas.
- Aplicación móvil de Tiendas D1, disponible para dispositivos Android y Apple. Esta aplicación permite a los usuarios localizar tiendas cercanas, generar listas de mercado y acceder a promociones exclusivas.