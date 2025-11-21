Este tinte casero ofrece brillo, suavidad y una coloración duradera sin necesidad de químicos agresivos. Cómo se hace.

La henna se ha convertido en una de las opciones más buscadas para cubrir las canas de forma natural y sin recurrir a químicos agresivos. Este tinte de origen vegetal puede aplicarse fácilmente en casa y no solo disimula las canas, sino que deja el cabello más brillante, fuerte y con menos frizz desde la primera aplicación.

Se trata de una alternativa segura, económica y efectiva para quienes desean una coloración natural y progresiva, ideal para cabellos castaños, rojizos u oscuros.

Si bien la henna tiñe mejor sobre tonos castaños, también puede usarse en cabellos rubios o grises, aunque los resultados serán más cobrizos o anaranjados. En estos casos, puede mezclarse con índigo para lograr tonos más oscuros y fríos.

Qué es la henna y por qué sirve para cubrir las canas

La henna es un polvo vegetal que se obtiene de la planta Lawsonia inermis. Desde hace siglos se utiliza como colorante natural en diversas culturas y su gran ventaja es que no contiene amoníaco ni peróxidos, por lo que no daña el cabello y es apta para personas con cuero cabelludo sensible.

La henna es un tinte vegetal que cubre las canas sin maltratar el cabello. (Fuente: Archivo) bluebeat76

Al aplicarse, la henna se adhiere a la fibra capilar cubriendo las canas con un tono cálido que puede variar entre rojizo, cobrizo o castaño, dependiendo del color base del cabello y si se mezcla con otros ingredientes naturales como café, té o índigo.

Cómo preparar este tinte casero de henna en casa

Para preparar el tinte, solo se necesitan ingredientes simples y unos minutos de reposo utilizando solo henna 100% natural, sin agregados químicos.

Ingredientes:

3 o 4 cucharadas de henna en polvo (dependiendo del largo del cabello)

Agua caliente o infusión de té/café

1 cucharada de aceite de coco o de oliva (opcional, para hidratar)

Guantes y gorro térmico

Preparación:

Colocar la henna en un recipiente no metálico.

Agregar lentamente el líquido caliente y mezclar hasta obtener una pasta espesa y sin grumos.

Tapar el recipiente y dejar reposar por 4 a 8 horas (o toda la noche) para activar el pigmento.

Aplicar sobre el cabello limpio y seco, usando guantes.

Cubrir con un gorro plástico o térmico y dejar actuar entre 1 y 3 horas.

Enjuagar con agua tibia sin usar shampoo.

Cuánto dura el tinte de henna y cómo mantener el color

El color que deja la henna es semipermanente, y puede durar entre 3 y 6 semanas, dependiendo del tipo de cabello y la frecuencia de lavado. A diferencia de los tintes químicos, se va desvaneciendo de forma gradual y sin dejar raíces marcadas.

En este sentido, para mantener el tono y el brillo, expertos recomiendan usar shampoo sin sulfatos, evitar el uso excesivo de calor y reaplicar cada 4 a 6 semanas, según la necesidad. Además de cubrir canas, la henna fortalece el cabello, mejora su textura y reduce visiblemente el frizz desde las primeras aplicaciones.

Este tinte casero deja el pelo brillante y sin frizz desde la primera aplicación. (Fuente: Archivo)

Quiénes pueden teñirse con henna

Este tinte casero es ideal para quienes busquen una opción natural y sin químicos, deseen cubrir canas de forma progresiva y para quienes tengan el cabello reseco, débil o con frizz.

Cabe destacar que ante cualquier alergia o problema con la henna, se recomienda realizar una consulta médica y con profesionales estéticos.