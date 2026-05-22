Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 21 de mayo de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 147, fueron 8270.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 21 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 8270, serie 147

Mega Gordo de $ 500 millones: 2645, serie 260

Súper Gordo de $ 250 millones: 3386, serie 138.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 4965, serie 288

N° 5210, serie 396

N° 2494, serie 429

N° 9247, serie 257

N° 4189, serie 160

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

4532, serie 94

6124, serie 273

6051, serie 297

7347, serie 147

4584, serie 200

7117, serie 314

7045, serie 334

4735, serie 118

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

6347, serie 70

3287, serie 262

7147, serie 458

4101, serie 10

408, serie 268

3618, serie 291

8591, serie 269

2188, serie 31

7221, serie 422

1893, serie 188.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 21 de mayo de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar señaló que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos pueden sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?

El Gobierno colombiano establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que superen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recomendaciones para los apostadores

Define límites claros en tiempo y dinero, mantente alejado de lugares y aplicaciones de apuestas y reemplaza el juego por actividades saludables. También es importante buscar el apoyo de personas de confianza.

Si requieres asistencia, no dudes en comunicarte con Jugadores Anónimos Colombia a través de contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llámanos a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.