La administración distrital anunció reducciones históricas que estarán disponibles durante diciembre

La Alcaldía de Barranquilla dejó en firme un nuevo esquema de alivios tributarios para 2025, que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones atrasadas con descuentos que llegan hasta el 97% en intereses y sanciones, siempre y cuando paguen el capital y cumplan con dos condiciones básicas: estar en mora en vigencias 2024 o anteriores y cancelar el valor principal dentro de las fechas establecidas.

A pesar de que la ciudad ya cerró la fase de mayor descuento (noviembre), este 9 de diciembre siguen activos los alivios del mes, que continúan representando un ahorro significativo para hogares, comercios y empresas barranquilleras.

Estos son los descuentos tributarios vigentes en Barranquilla para diciembre de 2025

La medida fue ratificada mediante el Acuerdo 016 de 2025, aprobado por el Concejo Distrital y sancionado por el alcalde Alejandro Char. Según el cronograma oficial, estos son los beneficios aún disponibles:

Del 1 al 15 de diciembre : descuento del 85% en intereses y sanciones para quienes paguen el capital adeudado.

Del 16 al 31 de diciembre: descuento del 75% en intereses y sanciones.

Estos alivios aplican para todas las obligaciones distritales en mora correspondientes a la vigencia fiscal 2024 y años anteriores.

Barranquilla confirma descuentos de hasta el 97% en intereses y sanciones para contribuyentes en mora.

¿Qué impuestos aplican para los alivios tributarios en Barranquilla?

Los descuentos se pueden aplicar a múltiples obligaciones distritales, siempre y cuando la deuda esté en mora. Entre ellas:

Impuesto predial unificado

Impuesto de industria y comercio

Contribuciones de valorización (2005 y 2012)

Tasa de derechos de tránsito y multas (excepto por alcoholemia)

Impuesto de delineación urbana

Sanciones urbanísticas

Incluso, quienes tengan procesos de cobro coactivo, acuerdos de pago vigentes o litigios administrativos pueden acogerse, informando el pago a la Gerencia de Gestión de Ingresos para solicitar el cierre del proceso.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos tributarios en Barranquilla?

Los beneficios están dirigidos a todas las personas o empresas que tengan deudas distritales vencidas, tanto tributarias como no tributarias. Las dos condiciones centrales para acceder son:

Tener obligaciones en mora correspondientes a 2024 o años anteriores.

Cancelar el capital dentro de los plazos autorizados en diciembre.

Una vez cumplidos estos requisitos, el Distrito aplicará automáticamente el porcentaje de descuento correspondiente.

¿Cómo pagar y aprovechar los alivios tributarios en Barranquilla?

La Alcaldía habilitó diferentes alternativas para facilitar el pago:

Pago en línea a través de los portales oficiales de cada impuesto.

Liquidación digital en la sede electrónica de la Alcaldía.

Atención presencial en sedes como: Edificio Central del Paseo Bolívar, Gerencia de Gestión de Ingresos (calle 44 con 44), Alcaldía de Riomar (Plaza del Parque) y Secretaría de Tránsito.

El Distrito recordó que las multas por alcoholemia no tienen beneficio, dado que la norma nacional las excluye de cualquier tipo de descuento.

¿Qué beneficios existen para quienes matriculen su vehículo en Barranquilla?

Además del alivio tributario general, la ciudad activa un incentivo especial para propietarios de vehículos:

Primer año: 100% de descuento en la tasa de derechos de tránsito

Segundo año: 50%

Tercer año: 30%

Cuarto año: 20%

Aplica tanto para matriculados nuevos como para quienes trasladen su matrícula desde otro municipio hacia Barranquilla.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los alivios tributarios en Barranquilla?

Los descuentos continúan activos durante todo diciembre:

Hasta el 15 de diciembre, los contribuyentes podrán obtener un alivio del 85%.

Del 16 al 31 de diciembre, el beneficio será del 75%.

El Distrito anunció que no se prevén ampliaciones de plazo, por lo que recomendó realizar los pagos lo antes posible para evitar que la deuda siga creciendo.