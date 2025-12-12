Las autoridades adelantan trabajos técnicos mientras los viajeros enfrentan retrasos y cambios en sus itinerarios (Fuente: archivo).

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla, amaneció completamente cerrado luego de un serio incidente con una aeronave de carga que terminó bloqueando la pista principal y obligó a suspender tanto las salidas como las llegadas.

La situación generó afectaciones inmediatas en múltiples vuelos nacionales e internacionales y mantiene a cientos de pasajeros a la espera de soluciones mientras avanzan las maniobras técnicas.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Barranquilla y por qué tuvo que cerrar?

Según información confirmada por la Aeronáutica Civil, el cierre del aeropuerto se decretó tras el retorno de emergencia del vuelo KRE140, operado por la empresa Aerosucre. La aeronave, un Boeing 727-200 con matrícula HK-5216, despegó alrededor de las 3:30 a. m. con 19 toneladas de carga, pero la tripulación detectó fallas en el tren de aterrizaje izquierdo apenas minutos después del despegue.

Al intentar regresar, una parte del tren colapsó durante la aproximación final y golpeó la pista, lo que obligó a detener la aeronave sobre el margen izquierdo. El avión quedó inmovilizado en plena zona operativa, imposibilitando cualquier movimiento de aeronaves comerciales.

Cierra el aeropuerto de Barranquilla: qué pasó, cuáles son los vuelos afectados y cuándo volverá a funcionar.

¿Hubo heridos tras el incidente en el Ernesto Cortissoz?

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que no hubo heridos. Los cinco tripulantes del carguero resultaron ilesos y fueron evacuados sin ningún tipo de afectación. No hubo pasajeros involucrados, ya que la aeronave operaba exclusivamente transporte de carga.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos y personal de tierra actuaron de inmediato para asegurar el área y confirmar la condición mecánica del avión antes de iniciar la intervención técnica.

¿Cuáles son los vuelos afectados por el cierre del aeropuerto en Barranquilla?

Con la pista principal bloqueada, las operaciones quedaron totalmente suspendidas desde las primeras horas del día. Entre los vuelos afectados figuran itinerarios de Avianca, LATAM y Wingo, tanto domésticos como internacionales. Las rutas con mayor impacto incluyen:

Barranquilla – Bogotá

Barranquilla – Medellín

Barranquilla – Panamá

Barranquilla – San Andrés

Barranquilla – Bucaramanga

Barranquilla – Cúcuta

Avianca tenía previstas al menos tres operaciones tempranas, mientras que LATAM contaba con dos más. En total, son decenas los vuelos reprogramados o cancelados, con viajeros que permanecen en salas de espera sin claridad sobre los horarios de restablecimiento.

¿Por qué es tan difícil retirar el avión de la pista?

De acuerdo con personal técnico consultado por las autoridades, la remoción del avión es compleja debido al peso de las 19 toneladas de carga a bordo y al estado del tren de aterrizaje, que quedó incrustado en la superficie.

Para moverlo se requieren equipos especializados tipo “gato” de gran capacidad, además de la evacuación segura del combustible, procedimiento que no puede efectuarse de cualquier manera.

La ANI y la Aeronáutica Civil trabajan de forma coordinada para reducir el tiempo de cierre, pero la maniobra debe ejecutarse con protocolos rigurosos de seguridad.

¿Cuándo volverá a funcionar el aeropuerto Ernesto Cortissoz?

La Aeronáutica Civil informó que el aeropuerto permanecerá cerrado de manera temporal mientras se adelantan:

La remoción de la aeronave

La revisión de daños en la pista, incluidas luces afectadas

La verificación del estado estructural tras el impacto

La investigación oficial del incidente

Si bien no se ha entregado una hora exacta de reapertura, las autoridades señalaron que el aeropuerto solo reanudará operaciones cuando existan condiciones completamente seguras.