El nuevo listado global World’s Best Cities 2026 ha destacado a diversas urbes latinoamericanas por el desarrollo de su infraestructura, su oferta cultural y su proyección internacional. Entre estas, Colombia ha logrado posicionar dos ciudades. El informe, elaborado por Resonance Consultancy, examina las tendencias urbanas, la percepción de los ciudadanos y el atractivo que cada destino genera entre visitantes, inversionistas y potenciales residentes. El ranking se fundamenta en la métrica Place Power Score, que evalúa habitabilidad, atractivo y prosperidad. La metodología integra datos estadísticos con contenido generado por usuarios en plataformas como Google, Instagram y TikTok, además de una encuesta internacional realizada a más de 21.000 personas en 31 países. Bogotá y Medellín son las dos ciudades colombianas que figuran en el listado. Medellín, en el puesto 76, fue reconocida por su notable transformación social, su eficiente sistema de transporte y su dinámico ecosistema tecnológico, según lo reportado por El Tiempo. Por otro lado, Bogotá ocupó el puesto 51, destacándose por sus avances en infraestructura urbana, conectividad aérea y una vibrante escena cultural en constante expansión. La inclusión de estas ciudades en el ranking no es meramente anecdótica: refleja la capacidad de posicionamiento internacional que han desarrollado en la última década. Este fenómeno tiene un impacto significativo en el turismo, la inversión extranjera y la percepción sobre las oportunidades laborales. El análisis consideró aspectos tales como: En lo que respecta a Bogotá y Medellín, dichos indicadores se manifiestan en sus proyectos urbanos, la inauguración de nuevos vuelos internacionales y la creciente notoriedad de eventos culturales y tecnológicos. Además de las dos metrópolis colombianas, el ranking también incluyó a otras ciudades latinoamericanas que lograron posiciones destacadas, como: