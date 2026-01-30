Un pintoresco pueblo colombiano atrae a los turistas con su clima ideal y sus encantadores paisajes coloniales. (Fuente: Shutterstock)

Colombia es un país que resguarda innumerables tesoros ocultos, los cuales están captando cada vez más la atención de viajeros nacionales e internacionales. Con su variedad de paisajes, climas y culturas, el territorio brinda experiencias únicas que satisfacen todos los gustos.

El turismo local continúa sorprendiendo con destinos que combinan historia, naturaleza y arquitectura.

Entre estos destinos se encuentra Jericó, un pintoresco municipio situado en el suroeste del departamento de Antioquia. El encantador pueblo, caracterizado por sus calles empedradas y su arquitectura colonial bien conservada, ha sido reconocido por numerosos turistas como uno de los lugares con el clima más agradable del país .

Jericó, el destino con el clima ideal y una atmósfera inigualable

Ubicado a más de 1900 metros sobre el nivel del mar, Jericó presenta un clima templado que varía entre los 16 y los 22 grados centígrados a lo largo del año. Esta particularidad climática lo ha consolidado como uno de los destinos más agradables para visitar, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin la incomodidad del calor extremo ni del frío intenso.En este contexto, la serenidad del entorno y la calidez de sus habitantes hacen que Jericó se considere un lugar propicio para el descanso. Sus miradores naturales, rodeados de cafetales y montañas exuberantes, brindan vistas impresionantes que atraen tanto a fotógrafos como a amantes de la naturaleza.

Descubre Jericó, un encantador destino con el mejor clima del país. (Imagen: archivo)

Patrimonio, cultura y paisajes coloniales que cautivan al público

El casco urbano de Jericó preserva una arquitectura colonial que ha sido cuidadosamente mantenida, ya que sus casas coloridas, balcones de madera tallada y calles empedradas evocan un pasado repleto de historia. Entre los principales atractivos se destacan la Catedral, el Museo de Arte Religioso y la casa natal de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Los puntos más atractivos de Jericó, un tesoro escondido con encanto colonial y buen clima. (Imagen: archivo)

Asimismo, el municipio forma parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, lo que lo resalta aún más como un destino cultural y turístico de primer orden. Cada rincón de Jericó invita a explorar su legado histórico, a degustar su café artesanal y a recorrer senderos ecológicos que conectan con una naturaleza imponente y serena.