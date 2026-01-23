Las tres mejores ciudades de Colombia para una escapada económica, tranquila y sin multitudes. (Imagen: archivo)

Mezclar bicarbonato de sodio con arena y vinagre: para qué sirve y qué beneficios tiene

La llegada de Semana Santa 2026 suele despertar el interés de miles de viajeros en Colombia que buscan unos días de descanso sin gastar de más ni enfrentarse a destinos saturados.

Para quienes priorizan la calma, el patrimonio cultural y los precios moderados, hay ciudades que mantienen un perfil más sereno incluso en temporada alta.

En este contexto, Villa de Leyva, Jardín y Barichara se posicionan como tres opciones ideales para una escapada económica, con entornos naturales, tradiciones religiosas arraigadas y una oferta turística pensada para recorrer a pie y sin apuros.

Villa de Leyva: historia, silencio y tradición religiosa

Ubicada en el departamento de Boyacá, Villa de Leyva es uno de los destinos más elegidos por quienes buscan una Semana Santa marcada por la reflexión y la arquitectura colonial. Sus calles empedradas y su amplia plaza principal permiten disfrutar del pueblo sin necesidad de grandes desplazamientos.

Las tres mejores ciudades de Colombia para una escapada económica, tranquila y sin multitudes. (Imagen: Shutterstock)

Durante estos días, la ciudad ofrece celebraciones religiosas tradicionales, caminatas por el casco histórico y planes de bajo costo como visitas a museos locales o recorridos por paisajes rurales cercanos. Además, la oferta de hospedaje incluye posadas y hoteles pequeños con precios más accesibles que en destinos masivos.

Jardín: naturaleza y descanso en el suroeste antioqueño

Jardín, en Antioquia, combina un ambiente tranquilo con una fuerte identidad cultural. Su tamaño compacto y su ritmo pausado lo convierten en un destino atractivo para quienes desean desconectarse del ruido urbano durante Semana Santa.

El pueblo es ideal para caminatas cortas, visitas a cafeterías locales y recorridos por miradores naturales. Las celebraciones religiosas suelen ser más íntimas, lo que reduce la afluencia de turistas. En comparación con otras zonas del departamento, los costos de alimentación y alojamiento se mantienen estables en esta época.

Las tres mejores ciudades de Colombia para una escapada económica, tranquila y sin multitudes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Barichara: calma, paisajes y turismo a escala humana

En Santander, Barichara se destaca por su ambiente silencioso y su enfoque en el turismo cultural y artesanal. Es una opción elegida por viajeros que buscan tranquilidad y recorridos sin multitudes, incluso en fechas clave del calendario religioso.

Las tres mejores ciudades de Colombia para una escapada económica, tranquila y sin multitudes. (Imagen: archivo)

Semana Santa permite recorrer el pueblo a pie, visitar iglesias históricas y realizar caminatas como el tradicional trayecto hacia Guane, sin necesidad de gastos elevados. La gastronomía local y los alojamientos familiares hacen que el presupuesto sea más previsible para estancias cortas.

Por qué elegir destinos tranquilos en Semana Santa

Optar por ciudades pequeñas y con turismo controlado permite evitar congestiones, largas filas y aumentos abruptos de precios. Además, estos destinos ofrecen una experiencia más cercana a las tradiciones locales y un ritmo de viaje más relajado.

Villa de Leyva, Jardín y Barichara mantienen una infraestructura turística suficiente para recibir visitantes sin perder su identidad ni su carácter tranquilo, lo que las convierte en alternativas atractivas para Semana Santa 2026 en Colombia.