Por qué mezclar este “oro blanco” con leche y cuáles son sus poderosos beneficios para la salud.

El kéfir es un fermento tradicional que cada vez llama más la atención, aunque los estudios en humanos aún son acotados, las primeras observaciones apuntan a efectos positivos en la regulación digestiva y la respuesta inmunitaria.

Publicaciones en revistas médicas lo describen como una matriz simbiótica dinámica capaz de interactuar con múltiples funciones del organismo. Durante la fermentación de azúcares, los gránulos de kéfir albergan bacterias lácticas y levaduras que producen ácido láctico, CO₂, etanol y diversos metabolitos activos.

Las dos variedades principales de kéfir

Por un lado, existe el kéfir de leche, similar al yogur. Este significa un importante aporte de proteínas, vitaminas B y K2, además de calcio y fósforo.

El kefir es un fermento tradicional que se puede realizar de forma casera.

Por otro lado, el kéfir de agua se elabora de frutas y azúcar. Si bien mantiene los probióticos y compuestos bioactivos, se advierte que contiene menos proteínas y calorías.

Qué beneficios se le atribuyen

La evidencia disponible, basada sobre todo en modelos in vitro y animales, sugiere múltiples efectos potenciales. Entre los beneficios que suelen mencionarse figuran:

Promueve la diversidad microbiana

Alivia síntomas digestivos

Refuerza las defensas

Propiedades cicatrizantes

Disminución del colesterol

Regulación de la glucemia

Efecto antihipertensivo y antiinflamatorio

Mayor tolerancia a la lactosa

Actividad antibacteriana

Acción antioxidante y antialérgica

Posible actividad anticancerígena

Cómo prepararlo y recomendaciones

El kéfir se prepara colocando los gránulos en leche o en agua azucarada y dejando fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente; luego se cuela y se conserva el líquido refrigerado.

Los primeros estudios apuntan a importantes beneficios para la salud.

Para su elaboración casera se sugiere: