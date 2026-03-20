Las esponjas de cocina forman parte de la limpieza diaria en millones de hogares, pero su uso constante las convierte en uno de los objetos con mayor carga bacteriana. La combinación de humedad, restos de comida y temperatura ambiente crea un entorno ideal para la proliferación de microorganismos. Aunque a simple vista parecen inofensivas, pueden transformarse en un foco de contaminación dentro de la cocina. Esto ocurre especialmente cuando no se higienizan correctamente o se utilizan en múltiples superficies sin control. Si bien en personas sanas el riesgo suele ser bajo, especialistas advierten que una mala manipulación puede favorecer la aparición de enfermedades. Por eso, entender qué bacterias contienen y qué problemas pueden causar resulta clave para prevenir complicaciones. Las esponjas pueden acumular bacterias provenientes de alimentos crudos, utensilios y superficies contaminadas. Entre las más comunes se encuentran Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus aureus, todas asociadas a distintos problemas de salud. El riesgo no radica solo en su presencia, sino en su capacidad de multiplicarse rápidamente ya que, en condiciones de humedad, estas bacterias pueden sobrevivir durante días y trasladarse con facilidad a otras superficies de la cocina. El uso de una esponja en mal estado puede provocar intoxicaciones alimentarias, que suelen manifestarse con síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Estas infecciones ocurren cuando las bacterias llegan a los alimentos o utensilios. También pueden generarse cuadros de gastroenteritis o infecciones intestinales. Aunque en la mayoría de los casos son leves, pueden agravarse en niños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado. La contaminación cruzada es uno de los principales riesgos asociados al uso de esponjas y se produce cuando las bacterias pasan de una superficie a otra sin ser eliminadas correctamente durante la limpieza. Esto puede suceder al utilizar la misma esponja para limpiar restos de carne cruda y luego lavar platos o utensilios. De esta forma, los microorganismos se dispersan sin ser visibles y aumentan las posibilidades de infección. Los especialistas recomiendan reemplazar la esponja de forma regular, ya que su desgaste y acumulación de bacterias la vuelven menos segura con el tiempo. En general, se aconseja cambiarla cada una o dos semanas, dependiendo de su uso. Además del recambio, es importante mantener ciertos hábitos de higiene para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Adoptar buenas prácticas de limpieza es clave para evitar problemas de salud relacionados con bacterias en la cocina. Una correcta higiene puede marcar la diferencia en la prevención de infecciones. Mantener utensilios limpios, separar superficies y reemplazar elementos de limpieza con frecuencia permite reducir significativamente la presencia de microorganismos. De esta manera, la esponja deja de ser un riesgo y pasa a cumplir su función de forma segura.