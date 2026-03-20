Con la llegada del otoño en el hemisferio sur, cada vez más personas buscan alternativas naturales para preparar el jardín frente a las bajas temperaturas y la menor cantidad de horas de luz. En este contexto, un truco casero comenzó a viralizarse: enterrar cáscaras de naranja antes del cambio de estación. Aunque puede parecer una práctica simple o sin respaldo, lo cierto es que tiene fundamentos vinculados al cuidado del suelo. Durante esta época, las plantas reducen su ritmo de crecimiento y la actividad biológica de la tierra disminuye, por lo que incorporar materia orgánica puede resultar beneficioso. Este método, cada vez más popular entre aficionados a la jardinería, promete mejorar la calidad del suelo y fortalecer las plantas antes del invierno. Sin embargo, su aplicación debe ser adecuada para evitar efectos negativos. Las cáscaras de naranja contienen nutrientes como vitamina C, calcio y aceites esenciales que, al descomponerse, se liberan en la tierra y pueden mejorar su calidad. Este aporte contribuye a fortalecer las raíces en una etapa clave del año. Además, su uso coincide con un momento en el que el suelo comienza a perder actividad biológica. Incorporar restos orgánicos ayuda a sostener la vida microbiana, lo que resulta fundamental para mantener un entorno saludable para las plantas. Para aprovechar este truco de manera efectiva, es importante seguir ciertos pasos que eviten problemas como la aparición de hongos o la atracción de plagas. Una correcta aplicación garantiza mejores resultados en el jardín. A continuación, las recomendaciones clave para utilizar cáscaras de naranja correctamente: Uno de los principales beneficios de este método es que aporta nutrientes de forma natural, lo que mejora la fertilidad del suelo sin necesidad de utilizar productos químicos. Esto permite fortalecer las plantas antes de la llegada del frío. También actúa como un repelente natural gracias a su aroma cítrico, que puede ayudar a alejar insectos. Además, favorece la actividad de microorganismos beneficiosos y promueve prácticas más sustentables al reutilizar residuos orgánicos. A pesar de sus beneficios, el uso excesivo de cáscaras de naranja puede alterar el pH del suelo, generando un exceso de acidez que perjudique a ciertas plantas sensibles. Por otro lado, si no se entierran correctamente, pueden atraer insectos o roedores, así como generar malos olores por una descomposición lenta, especialmente en climas húmedos o fríos. Por eso, se recomienda utilizarlas con moderación. El momento ideal para aplicar este método es en los días previos al inicio del otoño, cuando las plantas comienzan a prepararse para una etapa de menor crecimiento. Este período permite que las cáscaras se descompongan progresivamente. De esta manera, el suelo puede absorber mejor los nutrientes liberados y las plantas logran fortalecerse antes de enfrentar condiciones más exigentes. Aplicarlo en el momento adecuado es clave para maximizar sus beneficios.