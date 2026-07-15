El producto ofrece gran capacidad y un precio con descuento por tiempo limitado.

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Makro Colombia continúa ampliando su portafolio de productos para el hogar con ofertas que buscan atraer a quienes quieren ahorrar sin renunciar a la calidad. En esta ocasión, la cadena puso a la venta un termo de acero inoxidable ARO de 2 litros con doble pared, diseñado para conservar la temperatura de las bebidas durante más tiempo. Lo más llamativo es su precio promocional de $61.110, una cifra inferior a los $62.000 y que representa un descuento frente a su valor habitual.

La promoción convierte a este termo en una opción atractiva para quienes necesitan transportar café, aromáticas, agua fría o cualquier otra bebida tanto en la casa como en la oficina, paseos o viajes por carretera.

¿Cuál es el termo de acero inoxidable que vende Makro por menos de $62.000?

El producto corresponde al Termo de Acero Inoxidable ARO Doble Pared de 2 litros, un recipiente fabricado para mantener bebidas calientes o frías durante varias horas gracias a su sistema de aislamiento térmico.

Actualmente se encuentra disponible por $61.110 por unidad, cuando su precio anterior era de $67.900, lo que representa un ahorro de $6.790 para los compradores.

Su diseño está pensado para quienes requieren una mayor capacidad de almacenamiento sin tener que recargar el termo constantemente.

Makro suma a su catálogo un termo de acero inoxidable de 2 litros frío calor y se consigue por menos de $62.000.

¿Qué características tiene el termo ARO de 2 litros?

Este modelo incorpora materiales resistentes y un sistema de aislamiento que ayuda a conservar la temperatura de las bebidas durante más tiempo.

Entre sus principales especificaciones se encuentran:

Capacidad de 2 litros.

Fabricado en acero inoxidable.

Sistema de doble pared para mejorar el aislamiento térmico.

Tapa elaborada en plástico resistente.

Cierre diseñado para facilitar un vertido seguro.

Ideal para conservar bebidas frías o calientes.

El termo pertenece a la marca ARO, una de las líneas comercializadas por Makro para diferentes categorías del hogar.

¿Cómo se fabrica este termo de acero inoxidable?

De acuerdo con la información del producto, el cuerpo del termo se elabora mediante acero inoxidable moldeado que forma una estructura de doble pared.

Posteriormente, ambas paredes se sellan para crear una cámara de aislamiento térmico que ayuda a mantener la temperatura de las bebidas. Finalmente, la tapa y el mecanismo de cierre se ensamblan con componentes plásticos resistentes para ofrecer un cierre hermético y un servicio de vertido más cómodo.

¿Qué cuidados se deben tener con un termo de acero inoxidable?

Para prolongar la vida útil del producto, el fabricante recomienda seguir varias indicaciones de uso: